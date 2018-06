Davi nesreča na Lokvah

1.6.2018 | 07:00

Davi ob 2.54 sta na cesti Črnomelj-Ručetna vas, v kraju Lokve, občina Črnomelj, trčili dve osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih.

Gorelo v zabojniku

Sinoči ob 21.14 uri je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vsebina večjega, kovinskega komunalnega zabojnika. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ogenj pogasili. O požaru so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Onesnaženi Kandijski most

Ob 23.13 je na Kandijskem mostu v Novem mestu iztekalo gorivo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so izteklo gorivo posuli z vpojnim sredstvom in postavili pivnike. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto je počistil cesto.

Voda v garaži

Ob 11.40 je v naselju Veliki Vrh pri Šmarju, občina Grosuplje, voda zalila garažo. Gasilci PGD Šmarje Sap so posesali izteklo vodo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod Vivoda.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ ZALOG;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKI CENTER1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Radna 2, Log, log 2 in Log kamnolom med 8.30 in 11.15 uro, na območju TP Konjsko 2 med 11.30 in 14.30 uro, na območju TP Bučerca med 7.40 in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blagovnica Brežice med 7.30 in 8.15 uro ter med 13. in 13.30 uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg, Breg Dobje, Loka in KK Loka med 8.30 in 14.30 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gunte kamnolom med 9.30 in 11. uro.

M. K.