Učenci so se izkazali kot obetavni mladi umetniki

1.6.2018 | 09:00

Razstava slik šentjernejskih osnovnošolcev v KC Primoža Trubarja.

Šentjernej - V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja si je mogoče ogledati razstavo likovnih del učencev predmetne stopnje OŠ Šentjernej. Ta razstava je ob koncu šolskega leta postala že kar nekako tradicionalna.

Darja Kovačič (Foto: L. M., arhiv DL)

Na ogled je 130 likovnih del, ki jih je ustvarilo več kot sto učencev predmetne stopnje. Dela predstavljajo izvirne rešitve likovnih nalog, pri katerih so se učenci izkazali s svojo domišljijo in brezmejno predstavljivostjo predmetov in pojavov v okolju in naravi.

Likovni jezik mladih je bogat ter se izraža v številnih likovnih tehnikah. Tudi tematsko so izdelki zanimivi in motivno pestri. Prav vsako razstavljeno delo nam ponuja izvirno sporočilo in nas očara ter navduši.

Jože Kumer (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Slike predstavljajo teme : običaji, krajine, tihožitja, zgodbe iz življenja, portreti, študije po delih znanih umetnikov, teme po lastnih zamislih in abstraktnih rešitev. Tehnike so zelo različne od risbe, grafike, slikanja in kiparjenja, tiska, akvarela, tuša, gvaša, tempere, krede, barvnikih svinčnikov, akrila, žgane gline in kiparjenja v siporeksu.

Mentorja sta bila likovna pedagoginja na šoli Darja Kovačič in akademski slikar ter likovni pedagog Jože Kumer iz Dolenjskih Toplic, s katerim se je pogovarjala Barbara Kukman.

Kumer, ki trenutno na šoli poučuje likovno umetnost, je poudaril, da je delo z mladimi prijetno in ga navdušuje, je pa tudi zelo zahtevno. Povedal je še, da je za razstavo izbral predvsem tista dela učencev, ki imajo največjo izpovedno moč.

Duhovit spremljevalni program z ljubezensko tematiko so pripravili učenci recitacijskega krožka OŠ Šentjernej z mentorico Barbaro Kukman, ki je vodila tudi pogovor s Kumrom, ter šolski mladinski pevski zbor pod mentorstvom Silvije Švelc.

Likovno razstavo učencev je odprla ravnateljica šole mag. Renata Zupanc Grom.

L. Markelj, foto: OŠ Šentjernej

Galerija