Furs včeraj poslal še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine

1.6.2018 | 10:00

Ljubljana - Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je včeraj zavezancem poslala še drugi sveženj oz. zadnjih 568.983 informativnih izračunov dohodnine za lansko leto, ki jih bodo po navadni pošti prejeli v naslednjih dneh. Skupaj s prvim svežnjem 31. marca jih je letos izdala 1.528.772, so sporočili iz Fursa.

Rok za ugovor do 2. julija

Zavezancem svetuje, naj prejete izračune natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Če ugotovijo, da podatki niso pravilni oz so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo ugovor podati najpozneje do 2. julija. Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS.

Če se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, pa jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Vračila in doplačila

V drugem svežnju bo informativne izračune, kot že zapisano, prejelo 568.983 zavezancev, od tega 124.553 (21,9 odst.) z doplačili, 346.896 (61 odst.) z vračili, 97.534 (17,1 odst.) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 40.754.876 evrov doplačil in 190.855.854 evrov vračil. Povprečni znesek doplačila je 327 evrov, vračila pa 550 evrov. Datum vračila preveč plačane dohodnine je 30. julij, rok za doplačilo dohodnine pa se bo iztekel 1. avgusta.

Ostali zavezanci, ki so v letu 2017 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. junija na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, ne glede na višino prejetega dohodka, in sicer do 31. julija, so med drugim v Fursu še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž