Obnovili večnamenski dom

1.6.2018 | 14:10

V obnovljenem domu v Leskovcu pri Krškem bodo odslej nove prostore imeli tako krajevna skupnost kot leskovška društva. (Foto: Občina Krško)

Leskovec pri Krškem - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je včeraj popoldan v sklopu praznovanja občinskega praznika predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem Jožetu Olovcu simbolično predal ključe obnovljenega večnamenskega doma pri gasilskem domu, so sporočili iz krške občine.

Naložba, vredna dobrih 200 tisoč evrov, je obsegala rekonstrukcijo pritličja in nadstropja, potekala pa je v drugi polovici lanskega leta. Svoje prostore bodo v obnovljenem objektu poleg krajevne skupnosti imeli še Kulturno društvo Leskovec, Območno združenje Rdečega križa Krško, Društvo izgnancev Slovenije, Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot, Čebelarsko društvo Leskovec pri Krškem in drugi.

Ob krajšem priložnostnem programu ob odprtju nove pridobitve v Leskovcu pri Krškem so se predstavili še člani Čebelarskega društva Leskovec pri Krškem, ki letos obeležuje 90 let, ter Ročnodelska sekcija Kulturnega društva Leskovec, kulturni program pa so pripravili Moški pevski zbor Lovske družine Krško, učenca OŠ Leskovec pri Krškem Karolina Plevanč in Matevž Pirc ter Krške mažoretke. Za prijetno druženje sta poskrbela Aktiv kmečkih žena in Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija