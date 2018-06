Zapeljal na pločnik in podrl peško; podrobnosti traktorskih nesreč

Krški policisti so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči na Zdolski cesti v Krškem, kjer naj bi se hudo poškodovala peška. Po prvih ugotovitvah je 44-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Zdol proti Krškem, v Krškem pa je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, preko robnika zapeljal na pločnik in trčil v 41-letno peško. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Smrtna nesreča pri delu s traktorjem

Poročali smo že o včerajšnjih hudih nesrečah pri delu s traktorjem, z novomeške policijske uprave pa so danes poslali nekaj več podrobnosti. V Hrastnem je po ugotovitvah trebanjskih policistov okoli 15. zre 43-letni moški s traktorjem, na katerem je bila pripeta kosilnica, kosil travnik. Pri košnji brežine je prišlo do zdrsa koles, traktor se je začel prevračati, moški pa je padel s traktorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Črnomaljski policisti pa so bili o nesreči pri delu v gozdu pri Zapudjah obveščeni nekaj po 13. uri. 71-letni moški je vozil traktor po klancu navzdol in se z vozilom prevrnil. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Odnesel akumulatorje

V Trebnjem je v noči na četrtek nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja in odnesel 16 akumulatorjev in polnilec za akumulator. Škode je za okoli 2600 evrov.

Ob nakit

Med 17. in 31. majem je v Brežicah nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 3500 evrov.

Prijeli mladoletnega vlomilca

Nekaj po polnoči je občan policiste novomeške policijske postaje obvestil, da je opazil sumljive osebe, ki bi se na Belokranjski cesti lahko pripravljale na vlom v prodajalno. Policisti so takoj odšli na kraj ter v bližini izsledili in prijeli vlomilca, ki je bežal. Ugotovili so, da je mladoletnik vlomil v prodajalno in odnesel blagajno z menjalnim denarjem. Našli in zasegli so tudi blagajno. Osumljenca so pridržali, okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Devetnajsterica nezakonito čez mejo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Preloke in Učakovcev izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljani Pakistana, Afganistana, Indije in Libije so zaprosili za mednarodno zaščito, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni.

Skriti v tovornjakoma

Včeraj, nekaj pred 7. uro zjutraj je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega dela, kjer so med tovorom našli skrita dva državljana Iraka in dva državljana Irana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.

Okoli 19. ure pa so policisti na podvozju tovornega vozila srbskih registrskih oznak našli skrita državljana Pakistana in državljana Afganistana.

Vse tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

