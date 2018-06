Jutri dobrodelni tek Tečem, da pomagam

1.6.2018 | 19:30

Lions tek (ilustrativna fotografija) (Foto: arhiv Lions klub Brežice)

Čatež ob Savi, Trebnje - Jutrišnji vseslovenski dobrodelni akciji Zveze Lions klubov Slovenije, s katero želijo opozoriti na pomen vida tako, da v sklopu posameznih prireditev v lokalnem okolju pripravijo posebno izkušnjo - tek z zavezanimi očmi, se pridružujejo tudi v Brežicah in Trebnjem.

Lions klub Brežice bo tako dobrodelni tek Tečem, da pomagam organiziral ob 9.30 v Termah Čatež, tekli pa bodo za otroke, obolele za rakom. Program prireditve vključuje otroški tek do 6 let in tek z zavezanimi očmi na 200 metrov, tek za otroke 7 do 14 let in tek na en kilometer za odrasle, rekreativni tek na 3 kilometre in tek na 10 kilometrov.

Udeleženci se lahko prijavijo pri Nataši Mihajlović na telefon 041 662 432 in spletni naslov natasa.mihajlovich@gmail.com in jutri na prireditvi na prijavni stojnici do 10. ure.

V Trebnjem pa bo od 9. do 12. ure pestro v tamkajšnjem športnem parku. Ambasador letošnje prireditve je Alojz Poglavc, ki je pred dnevi drugič zapored zmagal med posamezniki na kolesarski Dirki okrog Slovenije. Dobrodelni dogodek skupaj pripravljajo Lions klub Trebnje in Leo klub Trebnje, Top Gym in Center za krepitev zdravja Trebnje, ki se bo z jutrišnjimi preventivnimi akcijami tudi prvič predstavil javnosti.

V torek, 5. junija, ob 11. uri pa bo trebanjski klub v knjižnici na Osnovni šoli Trebnje predali še donacije sodelujočima ekipama na natečaju "Pomagam, pomagaš, pomagamo", s katerim so želeli spodbuditi mlade k razmišljanju o prostovoljnem delu, humanitarnih organizacijah in pomenu lionizma.

