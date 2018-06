Stilska preobrazba igralnice vrtca Dragatuš

1.6.2018 | 10:30

Dragatuš - Vsak od nas je vesel, ko dobi nekaj novega. Tokrat je dobila novo podobo naša igralnica. V času zimskih počitnic smo se preselili v 2. razred naše šole, medtem ko so potekala obnovitvena dela v naši igralnici.

In kako je delo potekalo? Ko nam je ravnatelj povedal, da se bo igralnica prenovila, smo skupaj z Alenko in z otroki naredili načrt selitve. Kaj selimo najprej, kaj lahko počaka in kaj bo odšlo iz igralnice nazadnje? Pri selitvi so pomagali tudi otroci. Škatle, omarice, zaboje z igračami smo preselili na vrtčevski hodnik; hišnik Dušan je pomagal pri velikih omarah.

Še zadnji pogled na veliko, prazno igralnico. Čez nekaj dni je sledilo presenečenje. Ko smo prvič pokukali v obnovljen prostor, našo igralnico, smo bili vsi presrečni. Nova vrata, tla, obnovljena elektrika, vodovod, prebeljene stene, skratka »vau«.

Omare in omarice smo tokrat preselile vzgojiteljice s pomočjo čistilk, učitelja Srečka in hišnika Dušana kar v soboto, saj so se v ponedeljek vrnili nazaj šolarji s šolskih počitnic, otroci iz vrtca pa v svoje igralnice.

Navdušenje otrok nad prenovo je bilo veliko, kljub temu da nas je čakalo še veliko dela: prazne stene, na katere smo obesili likovne izdelke otrok, našo gosenico Emico, medvedke. Izdelki so zadušili glasove otrok, ki so odmevali s praznih sten in takoj je bila igralnica prijetnejša na pogled. Svoj prostor so našle tudi zelene lončnice, ki smo jih presadili.

Pokukali smo v naše škatle, ki smo jih zlagali nazaj v omare, in našli kar nekaj zanimivih in poučnih stvari, ki so nas potegnile v igro poigravanja z matematiko, spoznavanje likov. Razvijali smo tudi motoriko rok, ko smo prenovili stari okvir velikega ogledala.

Na koncu so ostale prazne škatle, ki so kar klicale otroke, da se poigrajo z njimi. Domišljija otrok je res velika. Škatla se je spremenila v vlak, ki je odpeljal otroke »nekam daleč«, kot je rekel Dominik. In ko so otroci prispeli »tja daleč«, jih je že čakala sadna malica.

Naša obnovljena igralnica je prijetna. Naročene so še police in lesene obloge za stene. Kajti naša stena že ima luknjo. Ni bilo jeze, pač pa le iztočnica za pogovor o varnosti v prometu, saj je luknjo naredil avtomobil (igrača).

Pri ureditvi igralnice smo pomagali vsi, tudi otroci. Veliko časa preživimo, mali in veliki, v naši igralnici. Z Alenko želiva, da se vsi v njej počutimo prijetno in da čas, ki ga preživimo skupaj, poteka v odkrivanju in raziskovanju znanih in manj znanih stvari. Vsi se učimo. Majhni otroci od nas in mi, veliki, od otrok. Imamo skupno željo – da se v vrtcu počutimo dobro in da se vsak dan radi vračamo nazaj v igralnico skozi nova vrata, na katerih se smejijo – medvedki.

Vzgojiteljica Vladka, vrtec pri OŠ Dragatuš

Galerija