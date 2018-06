Obeležitev dneva čebel na OŠ Maksa Pleteršnika

1.6.2018 | 10:50

Pišece - Slovenci smo znani po svetu kot narod čebelarjev. V svet prodiramo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom z medom. Svetovni dan čebel je pomemben tako za naše čebelice, brez katerih ni življenja, za čebelarje in vse, ki skrbijo za čebele, kakor tudi za zdrav način življenja: tudi Slovenijo smo ponovno umestili na svetovni zemljevid.

20.maja se je rodil naš največji slovenski čebelar Anton Janša. V naši deželi smo lahko ponosni na našo kranjsko čebelo, ki se je skozi stoletja prilagajala podnebnim spremembam na našem območju. Letos, ko smo praznovali prvi svetovni dan čebel, ki so s svojim poslanstvom opraševanja zelo pomembne za življenje, je na OŠ Maksa Pleteršnika čebelarski krožek pripravil nekaj poučnih informacij o čebelah in degustacijo čebeljih pridelkov. Čeprav krožek šteje le štiri člane, so se izjemno potrudili in pripravili razstavo medovitih rastlin in celo priporočili, kaj vse lahko storimo, da pomagamo čebelicam.

20. maj je namenjen prav temu, da se svet zgane in da se od besed preide k dejanjem. Čebelam je treba pomagati takoj in zdaj! Pomagali pa so tudi starši, babice in strici ter seveda naš šolski čebelar Jože Žmavc, da smo se lahko sladkali tudi z domačimi medenjaki in svežimi čebeljimi pridelki. Mladi čebelarji so šolskemu turističnemu društvu podarili sadiko ameriškega slamnika, da bo obogatil šolsko zbirko na šolskem vrtičku. Ni kaj, med je res vsestranski, tako kot so naši pridni učenci. Naj medi!

Mirjana Lipej