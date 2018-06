Učenci OŠ Mokronog na Gradišču in Pristavi

1.6.2018 | 11:10

Mokronog, Gradišče, Pristava - V ponedeljek, 28. maja, so pohodniki OŠ Mokronog obiskali Gradišče in Pristavo.

K sreči jim pelerine, ki so jih imeli v nahrbtniku zaradi vremenske napovedi, niso koristile, saj je bil dan zelo sončen in vroč. Na pohodu so se naučili veliko o ekologiji in varovanju narave. Na Gradišču so vsi ob jeklenici preplezali umetno skalno pot in se slikali z nastajajočim lesenim kipom medveda. Kljub strmi in vijugasti poti, na kateri so prelili kar nekaj znoja, so vsi srečno prišli na vrh. Odličen sladoled v dolini jih je osvežil in pot domov je hitro minila. Popestrili so ga s petjem in živahnim klepetom.

Mentorici: Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus

Galerija