Majski Živ Žavi v MC Brežice

1.6.2018 | 11:20

Brežice - V mesecu, ko smo praznovali mednarodni dan družin in svetovni dan čebel (le-ta je bil razglašen na pobudo Slovenije in smo ga prav letos prvič obeležili), smo na ustvarjalnih delavnicah sobotnih Živ Žavov osvetlili pomen družine, ki je osnovna enota človeške družbe, pomembna pa je tudi za življenje čebel.

Prvo soboto smo izdelovali ptičja gnezda na papirnatih krožnikih in igrali na bobne z Andrejem, drugo pa slikali drevesa z odtisi toliko dlani, kolikor je družinskih članov in telovadili pod vodstvom Damjana Radanoviča, ki se nam je pridružil tudi vse ostale sobote in skrbel za dobro kondicijo otrok. Dan pred svetovnim dnevom čebel smo iz tulcev toaletnega papirja izdelovali marljive čebelice. Poučili smo se tudi o tem, da je tretjina svetovne pridelave hrane odvisna od čebel, prav tako pa se njihovi vlogi opraševanja lahko zahvalimo za biološko pestrost v naravi.

Za zaključek meseca smo naredili še pisane pomladanske šopke iz kolaža, ki bodo okras naših domov.

Lepo vabljeni na sobotni Živ Žav v igralnico MC Brežice in park, med 9. in 12. uro tudi v mesecu juniju, ki bo poletno obarvan!

A.V.

Galerija