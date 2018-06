Več kot ura zgolj za dnevni red, dvig takse (šele) z novim letom

1.6.2018 | 12:25

Župan Gregor Macedoni in občinski svetnik Alojz Kobe (GAS)

Adolf Zupan in Miroslav Berger, oba obč. svetnika iz vrst DeSUS

Direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar je zaman pojasnjeval, zakaj je dvig turistične takse sredi sezone dober ukrep za razvoj turizma.

Novo mesto - V aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista poročamo o skupni pobudi petih ponudnikov prenočitvenih kapacitet iz novomeške občine, ki nasprotujejo dvigu turistične takse. Občinska uprava je namreč predlagala, da se s 1. julijem letos turistična taksa z 1,26 evra poveča na dva evra na osebo na dan, po novem letu, ko v veljavo stopi še nova promocijska taksa (25-odst. od turistične takse bo prihodek STO) pa bi to skupaj zneslo 2,5 evra. Podobno so že storili v občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice (obe v prvem branju), a so novomeški občinski svetniki in svetnice v skrajšanem postopku na včerajšnji seji, kljub pojasnilom direktorja Zavoda Novo Mesto Marjana Hribarja o razlogih za dvig in usklajevanju z največjim ponudnikom, tj. Termami Krka, raje prisluhnili odboru za gospodarstvo, ki ga vodi Adolf Zupan (DeSUS). Ta je podal predlog, da podražitev (oz. obe skupaj) stopi v veljavo z novim letom, kar bo bolj prijazen ukrep do turističnih ponudnikov.

Podrobneje o mestoma vroči razpravi na včerajšnji seji občinskega sveta v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Pa tudi o tem, da so svetniki in svetnice porabili več kot uro, da so se uskladili glede samega dnevnega reda. Odbor za gospodarstvo je predlagal umik sprejemanja strategije razvoja do leta 2030, strinjali so se tudi nekateri svetniki, med njimi Alojz Kobe (GAS): »Bolj kot to, kaj je napisano, da bomo naredili 2030, me skrbi to, da imamo en kup strategij, za katere smo zapravili en kup denarja, nismo pa naredili tisto, kar bi že zdavnaj lahko naredili. Tudi na današnji seji imamo dvig turistične takse- torej mi lahko napišemo, da si želimo več turistov, ampak delamo pa nasprotno. Bolj pomembna so dejanja.«

Pripravljalci dokumenta in župan Gregor Macedoni so večkrat poudarili, da je strategija nastajala dve leti in med drugim je postopek vključeval več javnih razprav, ko bi vsak lahko sodeloval, pa večina svetnikov ni. Poudarili so tudi, da gre za živ dokument in da podrobnejši načrti zagotovo še sledijo, na koncu pa se z umikom občinski svet ni strinjal in je strategijo v nadaljevanju tudi sprejel.

Miroslav Berger (DesUS) je včeraj z dnevnega reda želel umakniti kar dve točki: v prvem branju predlog o ustanovitvi podjetja Cerod-DBk in pa sprejem proračuna za leto 2019. Pri prvem je opozoril, da je gradivo nepodpisano in ne dovolj natančno, spraševal se je o razlogih za ustanovitev novega podjetja in finančnih posledicah, s čimer sta se strinjala tudi Kobe in Mojca Špec Potočar (SMC). Pri proračunu pa se je Bergerju in še nekaterim zdelo nehigienično sprejemati takšne proračunske zaveze, ko nas jeseni čakajo lokalne volitve in nova sestava občinskega sveta.

O razlogih za novo podjetje, ki naj bi poskrbelo za skupno izgradnjo lastnega MBO desetih občin partneric, smo v Dolenjskem listu podrobneje poročali že pred časom, glede proračuna pa je Macedoni dejal, da ta nakazuje nadaljevanje prioritetnih projektov in da ga bo tudi nov občinski svet lahko spremenil z rebalansi, v kolikor bi to želel, sicer bo nemoteno delovanje občine oteženo, številna društva bodo zopet več kot pol leta čakala na ustrezne razpise ipd. S spremembami dnevnega reda se svetniki na koncu niso strinjali, kasneje po daljših razpravah pa oba predloga tudi potrdili oz. sprejeli.

A s tem dnevni red, ki je sicer zajemal 23 točk, še ni bil sprejet. Kobe je predlagal še razširitev, s katero so štiri stranke, GAS, SD, SNS in ZZD, zahtevale, da župan javno odgovori na več kot deset njihovih vprašanj, zastavljenih na skupni novinarski konferenci. Macedoni je odvrnil, da je na očitke že večkrat odgovoril in da se ne bo ponavljal ter da občinska seja ni mesto za politična obračunavanja. »Tu so spet trditve, ki bodo predmet kazenskih zadev. Nezakonito je namreč obtoževanje brez dokazov,« je rekel župan, Kobe pa mu je kasneje med občinsko sejo očital, da grozi.

Seja se je zaključila po štirih urah in občinski svet je, razen nekoliko kasnejše podražitve turistične takse, soglašal z vsemi 23 predlogi, tudi že omenjenim proračunom za prihodnje leto, o čemer bomo podrobneje še poročali v tiskanem Dolenjskem listu.

M. Martinović

Galerija