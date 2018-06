Župan sprejel srebrne rokometaše

1.6.2018 | 15:00

Rokometaši novomeške Krke na sprejemu pri županu Gregorju Macedoniju (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je dopoldne na rotovžu sprejel ekipo Moškega rokometnega kluba Krka in jim čestital za skupno šesto mesto v državnem prvenstvu, sicer pa so rokometaši letos ob ponovitvi lanskega rezultata naredili še en mejnik v zgodovini kluba, saj so v pokalu Slovenije, kjer je tekmovalo 38 ekip, zasedli odlično 2. mesto, so sporočili iz MRK Krka.

»Moram reči, da sem letos kar nekajkrat užival v dvorani Marof ob vaših dobrih igrah. Odkar spremljam vaše uspehe v zadnjih letih je bistvo to, kar sem že večkrat poudaril - da stvari tečejo, da vsako leto naredite še kakšno stopničko več. Tudi uspehi, v članski in mlajših selekcijah, so tisti, ki štejejo največ in vam znova iskreno čestitam,« je v nagovoru med drugim izpostavil župan.

Za vso podporo, finančno in moralno, se je Mestni občini v imenu kluba zahvalil podpredsednik Stevan Zec, ki je iz rok župana prejel darilo- situlo, ki bo odslej krasila klubske prostore, županov kabinet pa skupinska fotografija članske ekipe, so v klubu zapisali v sporočilu za javnost in pridali, da na letošnji dosežek zelo ponosni, sploh ob dejstvu, da je v članski ekipi od 17 rokometašev kar 13 takih, ki so jih vzgojili v lastni rokometni šoli.

M. Ž.