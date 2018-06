Jerančiču za poskus umora 10 let zapora

1.6.2018 | 13:45

Bojan Jerančič

Novo mesto - Petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval sodnik Boštjan Kovič, je danes odločil, da je Bojan Jerančič kriv poskusa umora Miodraga Lazarevića, ki se je zgodil 8. oktobra lani. Obsodil ga je na 10 let zapora. Znano je, da je tedaj v gozdu v bližini Velikega Slatnika oškodovanca ustrelil v trebuh, hrbet in nogo, ta pa je preživel, ker mu je uspelo pobegniti.

Državni tožilec Srečko Hočevar je v zaključnih besedah za Jerančiča predlagal 13 let zapora, njegov prvotni predlog pa je bil 16 let. Do spremembe je prišlo, ker izvedensko mnenje pravi, da je streljal v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Po razglasitvi sodbe je bil videti zadovoljen.

Srečko Hočevar

"Pričakoval sem nekaj takega, podobne sodbe za tovrstna kazniva dejanja so pred kratkim izrekla tudi druga slovenska sodišča," je rekel in dodal, da še ne ve, če se bo na sodbo pritožil.

Zagotovo se bosta pritožila Jerančič in njegov odvetnik Matjaž Medle.

Matjaž Medle

"Pričakovali smo šest, sedem let zapora, pa tudi, da bo sodišče kaznivo dejanje prekvalificiralo v poskus uboja. Bomo videli, kaj bodo rekli na višjem sodišču v Ljubljani," je povedal Medle.

Sam Jerančič sodbe ni komentiral, pa tudi med branjem obrazložitve je ves čas gledal v tla. V svojem zagovoru je izpostavil, da je v trenutku streljanja podoživel 20 let izsiljevanja. V zaključnih besedah pa je rekel: "Še enkrat bi se vsem opravičil, dejanje obžalujem. Nikoli v življenju nisem nikomur hotel nič slabega. Kar se je zgodilo, me bo spremljalo vse življenje, kaznovan sem že s tem, ko sem v priporu in zaznamovan v javnosti. Kaj bi dal, da bi lahko čas zavrtel nazaj in se to ne bi zgodilo!?"

Streljal ni iz koristoljubja

Kot je pojasnil predsednik senata, sodnik Kovič, so pri odmeri kazni upoštevali, da je bilo njegovo ravnanje naklepno in storjeno na zahrbten način, saj je bil on tisti, ki je dal skopati jamo (tudi če od vsega začetka ni bila namenjena oškodovancu), nabavil je orožje, oškodovanca zvabil v gozd in tam streljal nanj.

"V obtožnici je navedeno, da je streljal iz koristoljubja. Tega znaka kaznivega dejanja senat ni našel. Tudi če je obstajal dolg v višini 15 tisoč evrov, ni bil tak, da bi obtoženca napeljal k temu dejanju, gre za zanemarljiv znesek, če pogledamo priglašene terjatve iz njegovega osebnega stečaja," je še rekel Kovič.

Senat je upošteval tudi izvedensko mnenje psihiatrinje in kliničnega psihologa, ki sta rekla. da ima generalizirano anksiozno motnjo (nastala je zaradi več let trajajočih stresnih dejavnikov) in da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

"Sodišče je presodilo, da je primerna in pravična kazen 10 let zapora," je rekel Kovič.

Poleg tega so mu podaljšali pripor, ga oprostili stroškov kazenskega postopka, oškodovanca Lazarevića, ki je med zaslišanjem povedal precej drugačno zgodbo kot Jerančič, pa so s premoženjsko-pravnim zahtevkom napotili na pravdo. Danes pooblaščenca oškodovanca, odvetnika Branka Rožmana, ni bilo na sodišču, prav tako ni prišel oškodovanec.

Tekst in foto: Janja Ambrožič