Ekološko je zdravo. In pravo.

1.6.2018 | 16:30

Z današnjega eko praznika

Novo mesto - Danes še vse do 18. ure lahko v prostorih nakupovalnega centra Qlandia spoznate ekološke kmetije ter njihove pridelke in izdelke. Ob 13. uri so namreč tu odprli že 13. ekopraznik.

Na obisk njihovih stojnic je vabilo kar nekaj ekoloških kmetij, okrog 14. ure pa smo tam srečali ekološke kmetije Špehar iz Hrasta pri Vinici, Burgar iz Suhorja pri Vinici, Kerin iz Straže pri Raki in Krese iz Birčne vasi pri Novem mestu, poleg teh pa še ekološko čebelarstvo Pavlin iz Semiča, EKO Gabaroni iz Gabrijel, Društvo Ajda Dolenjska in semenarsko hišo AMARANT, ki je ponujala eko semena in eko sadike.

Ob pestri ponudbi ekoloških pridelkov in izdelkov je organizator, Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, pripravil tudi izmenjavo semen. Tako je obiskovalce pozval, naj s sabo prinesejo semena starih avtohtonih sort zelenjave, žit in drugega ter jih zamenjajo z drugimi semeni iz zbirke semen pridelovalcev.

»Z brezplačno izmenjavo semen boste pripomogli k ohranjanju biotske pestrosti rastlin,« so pozivali v združenju. To sicer v osmih krajih po širši regiji organizira ekopraznike. V maju sta prireditvi v Črnomlju in Brežicah, junija v Novem mestu, Semiču (tam boste ekološke stojnice lahko srečali to nedeljo na 24. razstavi ovc in koz) in na Vinici, jeseni pa v Metliki, Sevnici in Trebnjem.

Kot je novinarju Dolenjskega lista Martinu Luzarju povedala predsednica združenja Marija Marinček, je najbolj obiskan ekopraznik v Sevnici, kjer so zadovoljni tudi s prodajo. Sevničani so po njenem mnenju zelo ozaveščeni o ekološko pridelani hrani, za kar so zaslužni tudi zelo dobro organizirani člani biodinamičnega društva.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

