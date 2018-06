Pri Rakovcu pogrešanih niso našli

1.6.2018 | 18:55

Danes ob 7.37 so pri kraju Rakovec v občini Metlika gasilci PGD Črnomelj začeli z iskalno akcijo dveh pogrešanih oseb. S čolnom so pregledali brežino in reko Kolpo od Božakovega do mejnega prehoda Metlika. Pogrešanih niso našli.

Pri delu v gozdu našel ročno bombo

Danes ob 10.04 je pri Dečji vasi v občini Trebnje krajan pri delu v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta ročno bombo brez varovalke, ostanek iz druge svetovne vojne, uničila na kraju najdbe. Gasilci PGD Ponikve in policisti so zavarovali kraj uničenja.

Iz hidranta tekla voda

Danes ob 12.04 je na Seidlovi cesti v Novem mestu iz poškodovanega hidranta tekla voda. Gasilci GRC Novo Mesto so zaprli glavni ventil.



Močan veter razkril strehe

Danes ob 15.45 je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju močan veter razkril pločevinasto streho poslovnega objekta v velikosti 200 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so popravili poškodovano ostrešje in objekt pokrili s PVC folijo.

Istočasno je na Trgu gorjanskega bataljona v Šentjerneju močan veter del razkrite pločevinaste strehe velikosti 40 kvadratnih metrov, ki jo je razkrilo s sosednjega objekta, vrglo na dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje in Ostrog so pločevino odstranili.

Nalet treh avtomobilov

Danes popoldne ob 15.47 je na Levičnikovi cesti v Novem mestu prišlo do naleta treh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, do prihoda policistov usmerjali promet, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Danes popoldne ob 14.30 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik poletel v Kompolje v občino Dobrepolje, od koder je prepeljal poškodovano osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kompolje so zavarovali pristanek helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe iz reševalnega vozila do helikopterja.

