Novomeščanom igrajo že 190 let

1.6.2018 | 21:20

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Stodevetdesetletnica je res častitljiv jubilej. Najmanj toliko časa ima Novo mesto dokazano že mestno godbo. Iz leta 1828 je namreč blagajniški zapis, ki potrjuje plačilo novomeškim mestnim godbenikom, ki so ga našli med brskanjem po arhivih, ko so pripravljali razstavo ob 170-letnici in so zaradi njega morali spremeniti številko jubileja. 190-letnico je novomeška mestna godba nocoj proslavila s slavnostnim koncertom v Kulturnem centru Janeza Trdine.

Pa vendar novomeška mestna godba že zelo dolgo ni bila tako mlada, kot je sedaj. Ko je sedanji dirigent Rok Šincek pred sedmimi leti na prigovarjanje tedanjega predsednika Itala Morosinija prevzel godbo, je v njej našel15 že precej sivolasih godbenikov, ki so že desetletja čakali, da se bo pojavil nekdo, ki bi v njihove vrste pripeljal tudi mlade. Najprej je v godbo pripeljal svoje učence, ki se jim zdaj pridružujejo tudi drugi, tako da so precej dobro popolnjene že skoraj vse sekcije, od pravih veteranov pa vztrajajo še trije, ostali pa so nocoj zadovoljni, da je v godbi toliko mladih dobrih glasbenikov, koncert spremljalo s tribune.

Ob tej priložnosti se je novomeški župan Gregor Macedoni godbenikom in vsem z njimi povezanim zahvalil, da izpolnjujejo svoje poslanstvo mestu, še posebej pa se je zahvalil predsedniku Marku Ajdiču, ki mu je ob jubileju izročil tudi občinsko priznanje.

Mestna godba Novo mesto je praznovanje 190-letnice delovanja začela z izdajo zbornika o zgodovini godbe in razstavo v Dolenjskem muzeju, zaključila pa ga bo jutri na Loki ob 16. uri z mednarodnim srečanjem godb.

I. Vidmar

