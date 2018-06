Albanija in Amerika skupaj na dnevu odprtih vrat

2.6.2018 | 12:00

Kabine letala so na dnevih odprtih vrat vojašnice vedno zanimive. (Foto: M. L.)

Z odprtja lanske vojaške vaje Jadranski udar (Foto: Slovenska vojska)

Na ogled (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - V nedeljo, 3. junija, ob 10. uri bo Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki svoja vrata odprla za obiskovalce, je sporočil tiskovni predstavnik vojašnice Jani Krošl. Obiskovalci si bodo lahko ogledali opremo in oborožitev Slovenske vojske, pri čemer se bodo predstavili na tleh in v zraku tudi letala in helikopterji, ki bodo sodelovali na mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2018. Svojo dejavnost bodo predstavila tudi lokalna društva in organizacije.

V sklopu dneva odprtih vrat bo ob 12. uri uvodna slovesnost omenjene vojaške vaje, ki bo letos že sedmič zapored potekala na širšem območju Slovenije.

Na vaji bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Na vaji pričakujejo okoli 700 udeležencev, od tega okoli 350 pripadnikov oboroženih sil Albanije, Avstrije, Belgije, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije in Združenih držav Amerike ter Jordanijo, Švico in Turčijo kot opazovalke.

Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja bo potekalo na šestih različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, na katerem bodo zračna plovila in tanki zagotavljali ognjeno podporo, na širšem območju občin Celje, Trbovlje in Črnomelj ter na območju Korošice in Primožev pri Kočevski Reki, kjer bodo zračna plovila samo simulirala letalsko podporo.

Skupno urjenje bo podpiralo pet različnih tipov helikopterjev iz štirih držav in osem različnih tipov letal iz devetih držav, skupaj bo vajo tako podpiralo nekaj več kot trideset letalnikov, je še sporočil vojaški tiskovni predstavnik.

M. L.