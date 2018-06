FOTO: Ustvarjajo v idiličnem okolju

Milena Gregorčič že od samega začetka sodeluje na Dvorskih likovnih dnevih.

Slikarje so obiskali tudi osnovnošolci.

Ustvarjena dela.

Jurij Kravcov med ustvarjanjem.

Dvor - Dvanajst slovenskih in tujih umetnikov že od torka ustvarja na domačiji družine Rezelj, kjer že sedmič potekajo Dvorski likovni dnevi. Včeraj so pripravili dan odprtih vrat, Dvorski likovni dnevi pa se bodo zaključili danes, ko bo na prireditvi avtorje in njihova dela predstavila Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka.

Letošnjo umetniško ekipo sestavljajo skrbno in selektivno izbrani slikarji. »Avtorji so zelo različni. Nekaj je stalnih, za ostale pa se trudimo, da bi vedno pripeljali neka nova imena in čim bolj različne umetnike. Mislim, da nam je letos to uspelo,« je povedal Stibilj Šajnova.

Ker srečanje tematsko ni omejeno, se lahko umetniki svobodno prepustijo svojemu ustvarjanju. »Sem tako rekoč prinesejo svojo ustvarjalno preteklost. Za tiste nekoliko starejše je to že izoblikovana likovna poetika. Tudi pri mladih se kažejo jasne smernice, ampak to okolje je namenjeno tudi nekim drobnim spremembam, svežim akcentom, ki jih prinašajo ambientalne in časovne danosti,« o samem ustvarjanju pravi likovna kritičarka. Pri nekaterih slikarjih se po njenih besedah kažejo odločni koraki, ki kažejo na vživetost v okolje.

Letošnje srečanje se izjemoma odvijajo nekoliko prej, kot je bilo to navada v preteklih letih. Tako bodo umetnike pri njihovem ustvarjanju lahko obiskali tudi bližnji osnovnošolci in vrtičkarji. »Odločili smo se, da bomo eno sliko podarili podružnični šoli na Dvoru. To bo skupno delo vseh dvanajstih slikarjev,« je povedala Suzana Štravs, predstavnica gostiteljev. Rezljevi brez kakršnekoli institucionalne podpore in brez pokroviteljev s to slikarsko kolonijo že vrsto let promovirajo naravne in kulturne znamenitosti Suhe krajine, obenem pa dopolnjujejo kulturni utrip v kraju.

Že od samega začetka se slikarske kolonije na Dvoru udeležuje Milena Gregorčič. »Vsako leto so eno čustveno doživetje, ker je ambient fantastičen, ljudje so prijazni, dobro se počutim tukaj, zato z veseljem pridem. Navajena sem delat v ateljeju, kjer imam mir in mi noben ne gleda pod prste. Priti potem v naravo, je ena sprostitev, vendar včasih ti slika uspe, spet drugič pa ne,« pravi Gregorčičeva.

Prvič pa je na Dvoru Joso Knez, ki pravi, da je prijetno presenečen nad izjemno naravo Suhe krajine in nad ljudmi. »Glede na to, da slikam motive iz narave, mi je to idealno,« je dodal.

Na Dvorskih likovnih dnevih sodelujejo: Milena Gregorčič, Joso Knez Vivijana Kljun, Peter Lazarević, Andrej Srna, Maruša Štibelj, Janez Štros, Jožef Vrščaj, Elvis Berton (Hrvaška), Mirjana Matić (Hrvaška) Jurij Kravcov (Rusija) in Vianney Lefebvre (Francija).

Besedilo in fotografije: R. N.

