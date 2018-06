Minometna mina ni imela varovalke

2.6.2018 | 07:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sinoči je občan v naselju Korenitka na območju ovčine Trebnje našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta minometno mino, ostanek 2. svetovne vojne, ki je bila brez varovalke, uničila na kraju. Gasilci PGD Občine so razsvetljevali teren in skupaj s policisti varovali kraj uničenja.

Ne bo elektrike

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v danes od 14. do 18. zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dolenja Nemška vas na izvodu Obrtna cona Vina Gorica.

J. A.