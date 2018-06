FOTO: Čelno trčenje, poškodovani tudi otroci

2.6.2018 | 09:30

Na Kalu pri Krmelju so včeraj imeli reševalno vajo v primeru večje prometne nesreče.

Žarko Janc, vodja sevniške Nujne medicinske pomoči

Na vaji so preverili tudi usklajenost intervencijskih služb.

Kal pri Krmelju - Dva avtomobila se čelno zaletita. Posledica: več poškodovanih, med njimi tudi otroci. Takšen je bil scenarij včerajšnje vaje v organizaciji Zdravstvenega doma Sevnica, ki so jo uprizorili na robu sevniške občine. Po besedah direktorice sevniškega zdravstvenega doma Vladimire Tomšič so namenoma izbrali to lokacijo, saj je bil namen prikaza večje prometne nesreče tudi opozoriti na to, da reševalci potrebujejo kar precej časa, da pridejo do teh najbolj oddaljenih krajev.

»Zavzemamo se, da bi bila nujna medicinska pomoč za vse državljane enako dostopna, to pa lahko zagotavljamo le z dovolj kadra,« je dejala direktorica sevniškega zdravstvenega doma . Po njenih besedah je država pri sprejemanju pravilnika o službi nujne medicinske pomoči obstala nekje na sredi. »Ustanovila je urgentne centre, ostalo mrežo glede dostopnosti pa ni okrepila ne kadrovsko, ne finančno. Nujno bi bilo vzpostaviti mini urgentne centre med večjimi urgentnimi centri ter usmerjati mlade v izobraževanje kadrov, ki jih v zdravstvu primanjkuje. Nam za to dejavnost primanjkuje zdravnikov,« je dodala.

»Cilj te vaje je dokazati razvejanost terena in dolgi dostopni časi. Od Sevnice do tukaj ocenjujemo, da bodo intervencijske službe potrebovale do 25 minut,« je pred začetkom vaje dejal vodja sevniške Nujne medicinske pomoči Žarko Janc. Z njo so preverili tudi usklajenost med službami, ki posredujejo v primeru takšnih nesreč. »V takšnih primerih je najbolj pomembna zbranost, da se mirno ukrepa in da ni panike,« dodaja Janc.

Z njim se je strinjal tudi Gašper Janežič, regijski poveljnik za Posavje in poveljnik Gasilske zveze Sevnica, ki je dodal, da je pomembno, da reševalci in gasilci pridejo pravi čas na kraj nesreče ter da nato pravilno ukrepajo glede na vrsto samih poškodb. »Glede na okoliščine poškodbe vemo, kdo je prvi, ki mora iti iz vozila in kdo ima prioriteto. Vsak dan slišimo, da se zgodijo takšne nesreče. Gasilci pa posredujemo tudi pri ostalih tehničnih nesrečah in pomagamo pri prenosu ponesrečencev ali obolelih oseb iz objektov, pri vlamljanju v stanovanja in drugo. Velikokrat smo pomoč zdravstvenemu osebju Sevnica, ker nas je malo več, oni pa so podhranjeni.«

