FOTO: Štiri desetletja Mešanega pevskega zbora Revoz

2.6.2018 | 10:15

Sinoči je MePZ obeležil 40-letnico delovanja.

Novomeški podžupan Bojan Kekec je predsednici zbora Nataši Papež izročil priznanje občine.

Pevski večer so popestrili skupina Ješča vešča in

harmonikarji Ervina Strune.

Novo mesto - Bilo je leto 1978, ko je skupina delavcev pod taktirko Slavka Raucha ustanovila Pevski zbor IMV, ki se je leta 1992 preimenoval po sponzorju, tovarni Revoz, v Mešani pevski zbor Revoz (MePZ Revoz). Štiri desetletja ustvarjanja, druženja in ljubezni so petja so obeležili s sinočnjim koncertom, hkrati pa v jubilejnem letu 25-letnico vodenja zbora praznuje tudi njegova zborovodkinja Cvetka Krampelj.

Zbrane ljubitelje zborovske glasbe, ki so povsem napolnili prijeten atrij Gostišča na trgu, Hiše kulinarike in turizma, so navdušili s pesmimi različnih žanrov, saj se pevci in pevke, trenutno zbor šteje 27 članov različnih generacij, poleg slovenske ljudske in umetne pesmi z veliko zagona in veselja lotevajo tudi zahtevnejših del slovenskih in tujih skladateljev. Spremljali so jih Godalni kvartet Glasbene šole Marjana Kozine, Erni Miklič na klavirju, tolkalci Glasbene šole Marjana Kozine in Ervin Struna s harmoniko, večer, katerega niti je tkala Irena Potočar Papež, pa so obogatili še skupina Ješča vešča in harmonikarji Ervina Strune.

Radi se udeležujejo koncertov in pevskih srečanj po Sloveniji, uspešno so nastopili tudi na tekmovanjih v tujini, na odru pa so se na njunima koncertoma pridružili Oliverju Dragojeviću in Vladu Kreslinu.

Ob jubileju so pevce in obiskovalce nagovorili Dragica Ferbežar, predsednica Kulturno umetniškega društva Revoz, v sklopu katerega deluje zbor, Anton Zvonko Kink, član uprave in direktor človeških virov tovarne Revoz, in novomeški podžupan Bojan Kekec, ki je predsednici zbora Nataši Papež izročil tudi priznanje občine.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija











































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 45m nazaj Oceni Nona To, o teh lepih novicah pišite. Blagor ljudem, ki lepo pojejo. Preglej samo prijavljene komentatorje