Nagradili dva zbora in podjetnika

2.6.2018 | 11:10

Letošnji občinski nagrajenci

Župan Rupert Gole

V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Trebnje.

Šentrupert - Pred natanko 521 leti so dokončali dolgoletno gradnjo cerkve sv. Ruperta, gotske lepotice in osrednjega kulturnega spomenika kraja. V spomin na ta dogodek občina Šentrupert praznuje svoj občinski praznik. Osrednja prireditev je bila sinoči, ko so podelili tudi občinska priznanja.

Marijan Bartolj je priznanje občine Šentrupert prejel za dolgoletno uspešno podjetniško dejavnost ter za izkazano večkratno neprecenljivo pomoč in podporo pri uresničevanju različnih projektov v lokalni skupnosti. »Rad delam za svoj kraj, tukaj sem rojen, da se ta kultura in zgodovina in ti spomeniki ohranijo kot neka dediščina, ker to je naš ponos naših prednikov. Še naprej bom promoviral to dolino, ker je najlepša na svetu, in se bom še naprej razdajal in še nisem rekel zadnje besede,« je bil po prejemu priznanja vidno ganjen Marijan Bartolj.

Ob 20-letnici ljubiteljskega pevskega ustvarjanja ter za prispevek k ohranjanju starih ljudskih pesmi in prepoznavnosti šentrupertske občine je priznanje prejel tudi Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert. »Ko človek deluje na kulturnem področju dvajset let, se pravi vsi moji prijatelji pevci, in ko človek nekaj takega prejme oziroma prejme zbor, mu zaigra srce in med drugim mogoče tudi zmanjka besed,« je dejal predsednik društva Niko Borštnar, ki je prevzel priznanje.

Listino občine Šentrupert pa je župan Rupert Gole podelil Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Šentrupert za večletno uspešno zavzemanje za dvig kakovosti petja upokojencev in za prispevek k ohranjanju ljudske pesmi. Priznanje sta prevzela predsednik društva Peter Pavlin in zborovodkinja Duška Lah Peček. »Zelo sem vesela, ker se je to zgodilo. Delamo že skoraj deset let. Res lahko rečem, da so pevci enkratni. Najprej smo začeli z enoglasnim petjem, nato smo pa nadaljevali z ljudsko pesmijo.«

Takšne priložnosti so tudi priložnost za pogled v preteklost in tudi v prihodnost. Župan je v svojem govoru izpostavil številne naložbe, ki so pred vrati. Izpostavil je obnovo zadnjega dela državne ceste od Slovenske vasi proti trgu v Šentrupertu. »Dela naj bi se začela izvajati sredi poletja in v jesenskem času bo ta cesta popolnoma rekonstruirana,« je dejal. Dodal je tudi, da so začeli z vsemi aktivnostmi za izgradnjo obvoznice, v kratkem pa pričakujejo tudi idejno zasnovo za ureditev trga.

V sklopu praznovanja občinskega praznika bo danes glasbena in družabna prireditev Cviček na trgu, na kateri se bodo zbrali vinogradniki in ljubitelji cvička, jutri pa bodo v Deželi kozolcev potekale številni dogodki, med drugim tudi popoldansko srečanje župana z občani.

Besedilo in fotografije: R. N.

