FOTO: Veste, koliko sladkorja je v Nutelli? Poznate preventivne programe?

2.6.2018 | 14:20

Ivančna Gorica - Včeraj je Zdravstveni dom Ivančna Gorica pripravil dan odprtih vrat. Obiskovalci so se lahko sprehodili po prostorih, se udeležili katere od delavnic (tehnike sproščanja, prehrana ob povišanem krvnem tlaku in povišanih maščobah v krvi), si dali izmeriti krvni sladkor, hemogram, tlak, spirometrijo, gleženjski indeks, telesno težo z analizo telesne sestave ali se seznanili o preventivnih programih, ki potekajo na nacionalni ravni (Dora, Zora, Svit) ali jih organizira omenjeni zdravstveni dom.

Manjši otroci so še posebej uživali na posebnem poligonu, malo večji pa ob mizi, kamor so naložili dobrote, ki jih premore večina gospodinjstev (lešnikov namaz, kečap ipd.), in za vsako posebej zelo nazorno prikazali, koliko je v njej sladkorja in maščob.

Pred vhodom v zdravstveni dom je bilo ves dan zelo veselo, prikazali so temeljne postopke oživljanja, pri eni od miz so govorili o umivanju zob in zobni preventivi, pri drugi o tem, kako ravnati z dojenčki ...

"To je naš prvi dan odprtih vrat. Naš namen je, da predstavimo preventivne dejavnosti, ki jih izvajamo. Te so namenjene vsem generacijam, tako najmlajšim, kot tudi odraslim in starostnikom. Z odzivom smo zelo zadovoljni, prišlo je veliko obiskovalcev, tako da bomo dan odprtih vrat odslej izvajali vsako leto," je za Dolenjski list povedala pomočnica direktorja zdravstvenega doma Marta Praznik.

Tekst in foto: J. Ambrožič

