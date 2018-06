Po gobarja gorski reševalci: zagorel traktor

2.6.2018 | 18:20

Foto: arhiv DL

Ob 7. uri zjutraj si je v bližini naselja Obolno v občini Ivančna Gorica med nabiranjem gob oseba zlomila gleženj. Do reševalnega vozila so jo prenesli gorski reševalci GRS Ljubljana.

Ob 15.31 je v Ambrusu zagorel traktor. Še pred prihodom gasilcev PGD Ambrus je ogenj pogasil lastnik, gasilci so s termovizijsko kamero pregledali vozilo.

Ob 12.13 se je pri zaselku Kobiljek (občina Grosuplje) občan pri spravilu lesa v gozdu poškodoval z motorno žago. Gasilci PGD Ponova vas in PGD Št. Jurij so mu do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč ter pospravili delovno orodje. Poškodovanca so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Že zjutraj je v Ulici Heroja Stariha v Črnomlju pri pospravljanju poslovnega objekta občan našel 35 kosov dimnih škatel, ostanek bivše JLA. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta najdbo odstranila in varno uskladiščila.

J. A.