Za milost sprave slovenskega naroda

3.6.2018 | 08:25

Venec pri jami pod Krenom je med drugim v imenu predsednika države položila častna četa Slovenske vojske, ter delegacije strank SDS, NSi in Gibanja za otroke in družino, Nova slovenska zaveza itd.

Kočevski Rog - Okrog dva tisoč ljudi se je včeraj ob grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu udeležilo obletne spominske in spravne slovesnosti, ki tu poteka vsako leto od leta 1990. V molitvi so se spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni, hkrati pa so Bogu izročili prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu, da bo spet brat podal roko bratu.

Mnogi pridejo na Rog vsako leto prižgat svečko v spomin pobitih svojcev.

Zgodovinarji so do zdaj v Sloveniji raziskali okrog sedemsto prikritih morišč, med drugim tudi v Kočevskem Rogu, kjer je na sedmih moriščih končalo okrog 30 tisoč žrtev - od tega med 15 in 20 tisoč prav v jami pod Krenom.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan

Pri kapeli brezmejnega Božjega usmiljenja je somaševanje vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki je v pridigi spomnil, da je poboj po drugi svetovni vojni strašen zločin zato, ker gre za poboj, ki so ga Slovenci zagrešili nad svojimi brati in drugimi žrtvami krutega maščevanja revolucionarjev. Poudaril je, da se v Kočevskem Rogu zbiramo, da bi z molitvijo odpirali oči za resnico in potrebnost sprave.

»Ti poboji na našem prehodnem slovenskem ozemlju so spremenili našo Slovenijo v eno samo grobišče. Tu se zbiramo, da bi molili in z molitvijo odpirali oči za resnico in potrebnost sprave. Spominjanje je potrebno, da se nikoli ne bi ponovila takšna tragedija in zločin,« je dejal Glavan in poudaril, da se vseh žrtev ne spominjamo zato, »ker bi v sebi gojili sovraštvo do kogarkoli ali da bi hoteli podaljševati spor v narodu ali celo mislili na maščevanje. Kristjanom mora biti kaj takega tuje. Tisti, ki se ne spominjajo zgodovine, so obsojeni, da jo ponovno doživijo v krutosti.«

Jama pod Krenom

Škof je spomnil še na to, koliko sramotenja in krivic so žrtve in njihovi sorodniki doživljali s strani revolucionarnih zmagovalcev, »očitke o očetih, narodnih izdajalcih, čeprav so nosili v srcu veliko večjo ljubezen do slovenske domovine, kot pa njihovi revolucionarni nasprotniki“. Zato je potrebno odpuščanje, saj že stara modrost pravi, da je resnični zmagovalec tisti, ki po Jezusovem zgledu odpušča. »Sovraštvo vedno bolj žre tistega, ki sovraži, kot tistega, ki je sovraštva deležen,« je zaključil.

Srbska verska delegacija na grobovih svojih prednikov, ki so končali v Kočevskem Rogu.

Maše, pri kateri je za lepo petje poskrbel mešani pevski zbor Župnije Zagradec pod vodstvom Roberta Kohka s solisti, so se udeležili tudi nekateri vidni slovenski politiki. Sledil je krajši kulturni program, ki ga pripravlja Nova slovenska zaveza. Zbrane je nagovoril zgodovinar mag. Jurij Pavel Emeršič, ter spregovoril, kako se je revolucionarno nasilje porodilo v Evropo in se na naših tleh udejanilo z največjim množičnim zločinom v slovenski zgodovini.

Na spravno slovesnost je prišla tudi srbska verska delegacija.

V priponki nagovor novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana.

Besedilo in foto: L. Markelj

