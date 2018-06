Krka izkoristila prvo zaključno žogico

3.6.2018 | 09:30

Eksploziji navdušenja po zadnji točki ... (Foto: B. B.)

... je sledil šampionski objem. (Foto: B. B.)

Krka je osvojila peti zaporedni naslov. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Namiznotenisači Krke so še petič zapored osvojili naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi prve slovenske namiznoteniške lige, so pred domačimi gledalci s 5:3 premagali Maribor.

Novomeščani so dvoboj v Drgančevju začeli s pričakovanima zmagama Petra Hribarja in Tilna Cvetka, ki sta s po 3:1 ugnala Danila Piljaka in Matica Slodeja. V dvoboju dveh veteranov, 46-letnega Nevena Karkovića in tri leta starejšega Gregorja Komaca, je slavil nekdanji slovenski reprezentant, ki je nato z odlično igro brez izgubljenega niza ugnal še Hribarja.

Ker je pred tem Piljak v maratonskem dvoboju s 3:2, od tega so se trije nizi končali na razliko, premagal Cvetka, ki je pred tem zapravil dve zaključni žogici za zmago, so bili Mariborčani na pragu presenečenja. A do njega ni prišlo, kajti Karković je najprej ugnal Slodeja (3:1), Cvetko, ki se v teh dneh pripravlja na maturo, pa se je odkupil za poraz v prejšnjem dvoboju in premagal Komaca (3:1), ki dotlej ni izgubil niti niza.

Ker je Karković v tistem trenutku proti Piljaku na prvi mizi že vodil z 2:0, se je zdelo, da sta dvoboj in prvenstvo končana, a Mariborčani bi skoraj poskrbeli še za en preobrat. Piljak je izenačil na 2:2 potem pa mu je zmanjkalo moči, Karković pa je zanesljivo dobil zadnji niz.

“Letošnja sezona je bila za klub ena težjih sezon, a iz nje smo znova prišli kot veliki zmagovalci. Naši igralci so dokazali, da postajajo vse bolj zreli, hvala tudi zvestim navijačem, ki nas tudi letos niso razočarali. Hvala dvema glavnima pokroviteljema MO Novo mesto in Krki d.d. ter ostalim, ki so nam stali ob strani. Sedaj je čas za krajši počitek, nato se začnejo priprave na novo sezono,” je po novem naslovu državnega prvaka Slovenije dejal Tomaž Kralj, predsednika NTK Krka.

Osvojen naslov je najlepša popotnica pred slovesno akademijo ob 70-letnici kluba, ki jo bodo pripravili 15. junija, po koncu tekme pa so se člani in privrženci kluba s torto poslovili od Petra Hribarja, ki bo v prihodnji sezoni igral v nemški ligi.

B. B.

