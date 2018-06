V šmarješki občini spet praznujejo

3.6.2018 | 10:40

Ob lanskem občinskem prazniku je na slavnostno sejo v občino Šmarjeta prišel predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V občini Šmarješke Toplice se je konec tedna začelo pestro dogajanje ob 11. občinskem prazniku, ki bo trajalo vse do 17. junija.

Danes dopoldne poteka čebelarski pohod in obisk lokalnih čebelarjev ter degustacija medenih izdelkov (pri Prinovcu) in sicer vse do 12. ure. V sredo bodo dopoldne dejavni upokojenci iz šmarješkega društva, ki bodo med 9. uro in 13. uri organizirali meddruštveno športno tekmovanje v pikadu in streljanju z zračno puško. Med 16. in 18. uro si bo ob dnevu odprtih vrat vodarne Jezero v Družinski vasi mogoče ogledati novo vodarno z ultrafiltracijo - do vodarne bo vozil tudi turistični vlakec.

V četrtek, 7. junija, bo zvečer ob 19. uri voden ogled Krkinega zdraviliškega parka v Šmarjeških Toplicah - njegova odlična poznavalka Anica Bobič bo zainteresirane počakala pri vodnjaku. V petek, 8. junija, bodo ob 18. uri slavnostno odprli nova parkirišča v bei Cerkvi, ki so ob bogatem dogajanju v Hiši žive dediščine resnično potrebna. Pol ure pozneje bo sledilo predavanje dr. Anje Dular z naslovom Od Majzljevih do Zwittrov v HŽD, zvečer pa PGD Orešje vabi v športni park Vinica na nočno gasilsko tekmovanje.

Na svoj račun bodo v soboto, 9. junija, prišli vsi ljubitelji narave - Domoznansko društvo Šmarjeta vabi na tradicionalni pohod na Gradec - start je ob 8. uri pri občinski stavbi, v primeru slabega vremena pa dogodek odpade.

Napovedi ostalega dogajanja ob občinskem prazniku boste našli v našem napovedniku dogodkov, omenimo le še slavnostno sejo občinskega sveta 15. junija, ko bodo podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem, ter slavnostno odkritje doprsnega kipa nekdanjega župana Šmarjete Janeza Obrča v nedeljo, 17. junija. Ob občinskem prazniku bodo veseli tudi v dveh prostovoljnih gasilskih društvih: Orešju in Zburah, saj bodo slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo.

L. Markelj