Brankina slana torta iz salam, pršuta, sirov, oliv …

3.6.2018 | 14:00

Branka Krmc s svojo slano torto

Male Poljane - Branka Krmc že pet let pripravlja posebne torte, ne sladke, kot smo jih vajeni ob rojstnih dnevih in drugih pomembnih praznovanjih, ampak slana, mesna torta.

Gre v bistvu za narezek v obliki torte. Brankine slane torte so postale prava senzacija ne le na Dolenjskem, ampak po vsej Sloveniji. Naročila prihajajo od vsepovsod, saj je vsak, ki jo kje vidi, navdušen nad takšno kulinarično mojstrovino.

Začelo se je zelo slučajno, pravi Branka, po poklicu gostinski tehnik, ki je vrsto let delala kot gostinka in trgovka. Neka stranka v trgovini jo je poprosila, ali bi lahko naredila slano torto, ker slavljenka ne mara sladke. In uspelo ji je.

Dobri odzivi ji dajejo energijo

Dve slani torti, pripravljni za poročno slavje.

Ljudem je bila ta noviteta strašno všeč in že naslednji teden sem imela novo naročilo. Tako se je začelo,« pravi Branka Krmc, ki se je pred tremi leti odločila za samostojno poslovno pot in odprla s.p. Pri Branki.

V tem času se je še bolj izpopolnila. Stranki se skuša kar najbolj prilagoditi - torta je tako primerna številu gostov, ki jim je namenjena, ter njihovim okusom, od tega je odvisna tudi cena. Največja je trinadstropna torta za petdeset oseb, Branka pa dela tudi dvo in enonadstropne, pa okrogle, štirioglate, v obliki ribe, srčka metuljčka… Računa, da na osebo pride okrog 15 dag sestavin.

Na torti barbika, Ken, grozd…

Seveda je za dobro torto treba imeti dober material. Branka uporablja domače suhomesnate slanine, saj na domači kmetiji redijo dvajset prašičev ter 30 glav govedi, marsikaj pa tudi kupi. Mesno torto dela tako, da stene kalupa - že pred nekaj časa je stiropornega zamenjala za kalup iz prehranske plastike z A testom - »oblači« z mesninami: panceto, želodčkom, pršutom, po želji uporabi tudi z različnimi vrstami salam, od šunke da piščančjih prsi, pa boljšimi vrstami sira.

Mesno torto kombinira tudi s kako zelenjavo, kot so npr. olive, paradižniki, bučke, pa včasih s sadjem. Torta je tako barvita in slikovita. Vse sestavine pravzaprav zlaga prilaga, vlaga.

Pika na i torte pa je dekoracija, ki je primerna priložnosti - če gre za poroko, je to lahko okrasek poročnega para, če je slavljenec npr. srečal Abrahama, ga na torti pogosto preseneti Barbika, če gre za žensko slavljenko, pa Ken. Na vrhu je lahko tudi sadna košarica ali pa morda velik grozd, če gre za vinogradnika. »Vse je odvisno od želje stranke ali moje domiselnosti. Skušam biti inovativna, sicer pa se trudim, da je izdelek tako dober kot lep in estetski, pravzaprav je skoraj vsak unikaten,« pove Branka, ki torte najraje dela ponoči, ko ima mir. Zapre se v posebno sobo, kjer ima tudi veliko hladilnico, in se loti. Trinadstropna torta (na sliki), ki tehta 7,5 kilogramov, ji na primer vzame od tri do štiri ure dela. Torte po želji primerno ohlajene dostavi tudi na kraj dogodka, po želji zraven pripelje tudi domač kruh, ki ga rada peče.

Besedilo in foto: Lidija Markelj

Galerija