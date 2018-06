15 let Ognjevitih petelinov

3.6.2018 | 17:00

Ognjeni petelini iz Šentjerneja

Šentjernej - Šentjernejski skavti, Ognjeviti petelini, so pred kratkim praznovali 15 let.

Za obletnico so se kot prvi skavti pred leti zbrali v župnijski cerkvi. Med mašo so prepevali skupaj z bendom, ki ga sestavljajo njihovi klanovci in izvidnik. V slovesnem kvadratu so obljubili novi člani. Praznovanje so nadaljevali v osnovni šoli s krajšim programom in skupno pogostitvijo.

Vse skupaj se je začelo leta 2003, ko so voditelji Dejan, Nejc, Simon, Marinka, Vesna, Katja in Luka prižgali začetni plamen skavtstva, ki je danes zelo velik, saj združuje okrog sto članov v različnih starostnih skupinah. Ognjeviti petelini so dobra družba za mlade, skavti pa krepijo tudi prave življenjske vrednote: prijateljstvo, pomoč, poštenost, čut za sočloveka, itd. Srečujejo se tedensko in veseli bodo, če se bo njihov steg še povečal.

Na sliki: skavti med pripravo na praznovanje.

Foto: L. Markelj