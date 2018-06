Volilna udeležba dobrih 17,27-odstotna

Ljubljana - Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah v državni zbor do 11. ure glasovalo 295.763 volivcev oziroma 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz državne volilne komisije (DVK). Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je do 11. ure glasovalo 15,43 odstotka volilnih upravičencev.

Najvišja volilna udeležba je bila v prvi volilni enoti (Kranj), in sicer 19,10-odstotna, najnižja pa v sedmi volilni enoti (Maribor), in sicer 16,26-odstotna.

Volivci danes na osmih državnozborskih volitvah v zgodovini samostojne države izbirajo novo sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Na voliščih po vsej državi bo do 19. ure glas za svojega kandidata lahko oddalo 1,7 milijona volilnih upravičencev. Do zaprtja volišč še vedno velja volilni molk.

Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.714.376, lahko izbirajo med 1636 kandidati za 90 poslanskih mest. Na letošnjih parlamentarnih volitvah nastopa 25 strankarskih list, od tega 21 v vseh osmih volilnih enotah.

Do 19. ure bo odprtih 3015 rednih volišč in 55 volišč, na katerih glasujejo volivci zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje poteka tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

