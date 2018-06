Volilna udeležba ne kaže najbolje

3.6.2018 | 13:10

Ilustrativna slika. (Foto: Rok Nose)

Ljubljana - Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah v državni zbor do 11. ure glasovalo 295.763 volivcev oziroma 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz državne volilne komisije (DVK). Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je do 11. ure glasovalo 15,43 odstotka volilnih upravičencev.

Najvišja volilna udeležba je bila v prvi volilni enoti (Kranj), in sicer 19,10-odstotna, najnižja pa v sedmi volilni enoti (Maribor), in sicer 16,26-odstotna.

Volivci danes na osmih državnozborskih volitvah v zgodovini samostojne države izbirajo novo sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Na voliščih po vsej državi bo do 19. ure glas za svojega kandidata lahko oddalo 1,7 milijona volilnih upravičencev. Do zaprtja volišč še vedno velja volilni molk.

Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.714.376, lahko izbirajo med 1636 kandidati za 90 poslanskih mest. Na letošnjih parlamentarnih volitvah nastopa 25 strankarskih list, od tega 21 v vseh osmih volilnih enotah.

Do 19. ure bo odprtih 3015 rednih volišč in 55 volišč, na katerih glasujejo volivci zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje poteka tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

TEŽAVE PRI GLASOVANJU TAKOJ ODPRAVLJAJO



Državna volilna komisija zagotavlja, da morebitne težave pri glasovanju na današnjih predčasnih volitvah v DZ rešuje sproti. Tako so rešili tudi zaplet volivke pri glasovanju na posebnem volišču Omnia. Na takšnih voliščih lahko glasujejo volivci, ki so danes zunaj kraja stalnega prebivališča in so želeli glasovati na volišču zunaj svojega okraja. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko je za STA dejal, da se včasih zgodi, da volivec pomotoma ni vpisan v sistem Omnia, v katerem je 55 volišč. “A take težave se rešujejo,” je zagotovil. Na glasovanje v sistemu Omnia se je sicer po njegovih besedah prijavilo približno 4200 volivcev, težava pa je nastala le v enem primeru. Volivec, ki je na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in je izrazil željo po glasovanju na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, je moral svojo namero sporočiti na okrajno volilno komisijo, na območju katere ima stalno prebivališče. Volivci so morali obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, so zapisali na DVK. Tudi izseljenec, ki je na dan glasovanja v Sloveniji, se je lahko odločil, da bo glasoval na posebnem volišču Omnia. Diplomatsko-konzularno predstavništvo, na katerem je vpisan v volilni imenik, so obvestili, da bo glasoval v Sloveniji. V volilnem imeniku pa so naredili oznako, da je izbral ta način glasovanja.

dodano ob 18. uri

DO 16. URE GLASOVALO DOBRIH 34 ODSTOTKOV VOLIVCEV

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah v državni zbor do 16. ure glasovalo 587.725 volivcev oziroma 34,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je za primerjavo do 16. ure glasovalo 35,58 odstotka volilnih upravičencev.

Najvišja volilna udeležba je bila v kranjski volilni enoti, in sicer 36,88-odstotna, najnižja pa v postojnski volilni enoti, in sicer 31,97-odstotna.

Do zaprtja volišč še vedno velja volilni molk.

115 OBVESTIL O KRŠITVAH

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka do danes do 13. ure prejela 115 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 73 obvestil je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka. Tako inšpektorat za notranje zadeve na osnovi prejetih obvestil obravnava 42 zadev,