V Kolpi spet našli utopljenca

3.6.2018 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 5.23 so od naselja Vukovci proti Vinici v občini Črnomelj gasilci PGD Črnomelj s čolnom pregledali reko Kolpo in brežino. Iz reke Kolpe so izvlekli utopljeno osebo in jo predali pristojnim službam.

Avto na streho, poškodovanca odpeljal rešilec

Ob 7.54 se je v Višnji Gori zgodila prometna nesreča, v kateri se je osebno vozilo prevrnilo na streho. Poškodovano osebo so iz vozila rešili gasilci PGD Višnja Gora ter skupaj z gasilci iz Stične in GB Ljubljana požarno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Vozilo so postavili na kolesa in cestišče posuli z absorbentom. Poškodovanega voznika so odpeljali reševalci NMP Ljubljana.

L. M.