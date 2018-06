Na predčasnih volitvah zmagala SDS

Zmagovalka današnjih državnozborskih volitev je SDS, ki je prejela 24,4 odstotka glasov, kažejo rezultati vzporednih volitev, ki jih je za nekatere medije pripravila agencija Mediana. Sledijo LMŠ, SMC, Levica, SD, NSi, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS, v DZ pa se bo morda uvrstila tudi SNS.

SDS bi po rezultatih vzporednih volitev zasedal 25 poslanskih sedežev. Na drugo mesto se je uvrstila Lista Marjana Šarca, ki je dosegla 12,6 odstotka oziroma 13 poslanskih sedežev. Vzporedne volitve kažejo, da je na tretjem mestu SMC z 9,8 odstotka glasov oziroma desetimi sedeži. Deset sedežev naj bi zasedla tudi Levica, ki so ji volivci namenili 9,5 odstotka glasov.

SD je podprlo 9,3 odstotka volivcev in je dobila devet mest v DZ, sledi NSi s 6,6 odstotka in sedmimi poslanskimi mesti. S 5,5 odstotka glasovi bi Stranki Alenke Bratušek pripadlo pet poslanskih mest, sledi DeSUS s petimi odstotki glasov in verjetno petimi sedeži. Na robu parlamentarnega praga se je znašla SNS, ki naj bi po rezultatih vzporednih volitev dobila 4,3-odstotno podporo in štiri poslanska mesta.

Janez Janša, predsednik SDS, ki ji kaže zmago na volitvah, je na Twitterju objavil izjavo, v kateri se je zahvalil vsem, ki so šli na volitve in prevzeli svoj del odgovornosti do domovine. "Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga," je zapisal. Dodal je, da če bo SDS vodila vlado, jo bo vodila pravično in za dobro vseh državljanov.

Janša je v izjavi dodal, da so veseli, da je njihovo sporočilo doseglo toliko ljudi in da so za program, ki ga je pripravil strokovni svet SDS, prejeli tako široko podporo.

"Z zaupanjem vseh, ki ste nam danes zaupali svoj glas, smo močni. Zavedamo se, da je odgovornost vsake vlade, najprej do njenih državljanov, da prepozna in dela za njihove potrebe, da skrbi za njihovo varnost, da ščiti njihove pravice in brani njihove vrednote," je zapisal.

Natančnejši rezultati sledijo, glasove še preštevajo.

Volilna udeležba na predčasnih volitvah je po zdaj znanih podatkih 35,41 odstotna, kar pomeni, da je glasovalo 606.497 volivcev.

V volilni enoti Novo mesto je bila volilna udeležba podobna kot na državnem nivoju, 35,30-odstotna, kar pa je veliko manj kot pred štirimi leti, ko je bila udeležba 50,54-odstotna

Volilna udeležba je zrasla in znaša 46,90 odstotkov.

Po preštetih 83,06 odstotkih preštetih glasovih je rezultat naslednji: SDS 25,13 odstotkov glasov (26 poslancev), LMŠ 12,70 (13), SD 10,04 (10), SMC 9.47 (9), Levica 9,11 (9), NSi 7,15 (7), Stranka Alenke Bratušek 5,01 (5), DeSUS 4,99 (5) in SNS 4,24 (4).

Volilna udeležba v VE Novo mesto znaša ob 22. uri 53,11 odstotkov, kar je več od slovenskega povprečja. Po delno preštetih glasovih je Dolenjska dobila tri poslance v DZ RS.

Tudi v novomeški volilni enoti je največ glasov dobila SDS in sicer 24,39 odstotkov glasov, sicer pa so rezultati pri marsikateri stranki drugačni kot republiški. Na 2. mestu je SD - 11,82 odstotkov, nato pa LMŠ 11,48, SMC 10,74, Levica 7,62, NSi 5,77, SNS 5,41, SLS 5,32 (v parlamentu je sicer ne bo), DeSUS 5,24 in Stranka Alenke Bratušek 4,22.

