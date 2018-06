Zadnji del mestne obvoznice

4.6.2018 | 11:15

Gradbišče novega savskega mosta Žadovinek v Krškem (Foto. Občina Krško)

Krško - Minister za infrastrukturo v odstopu Peter Gašperšič in krški župan Miran Stanko sta nedavno ob gradbišču novega savskega mosta Žadovinek v Krškem, ki ga gradijo v okviru južne mestne obvoznice, obeležila začetek gradnje njenega zadnjega dela. Ta med drugim obsega novogradnjo krožišča in 1,25-kilometrske obvoznice Žadovinek do krožišča na glavni cesti.

Gašperšič je povedal, da bodo gradbena dela zadnjega dela krške obvoznice stala 6,37 milijona evrov, pri čemer bo delež Direkcije RS za infrastrukturo znašal 4,87 milijona evrov, delež krške občine pa poldrugi milijon evrov. Graditi bodo začeli nemudoma in gradbena dela končali novembra prihodnje delo. Pred tem bodo marca prihodnje leto končali gradnjo omenjenega žadovinškega mosta in ga predali prometu.

V sklopu omenjene novogradnje in rekonstrukcije lokalne ceste bodo uredili površine za pešce in kolesarje ter cestno razsvetljavo. Zgradili bodo novo večnamensko pot in servisno cesto do plinske postaje. Uredili bodo komunalne vode, projekt predvideva tudi ureditev krajinske arhitekture.

Strošek celotnega južnega dela krške obvoznice, ki so ga začeli graditi oktobra predlani, bo sicer znašal 14,34 milijona evrov, pri čemer bo delež krške občine dosegel približno petino. Za izvedbo omenjenega južnega odseka je evropski sklad za regionalni razvoj odobril 8,73 milijona evrov denarne odpore, je za STA še navedel Gašperšič.

Omenjena južna cestna povezava bo severni del krške obvoznice in savski most, ki so ju zgradili ob gradnji tamkajšnje hidroelektrarne Krško, povezala s savskim mostom, ki ga gradijo pri Žadovinku, in naprej z glavno cesto proti dolenjski avtocesti. Z gradnjo celotne krške obvoznice nameravajo razbremeniti glavno cesto, ki vodi skozi krško središče, hkrati pa tamkajšnji tranzitni promet v smeri sever-jug preusmeriti na novo obvoznico. Naložba bo med drugim prispevala tudi k odpravi razlik med slovensko zahodno in vzhodno kohezijsko regijo.

Po podatkih direkcije za infrastrukturo je krško središče predlani v dnevnem povprečju prevozilo 8000 vozil. Od teh so desetino dosegla tovorna vozila, pet odstotkov pa je bilo težkih tovornjakov.

L. M.