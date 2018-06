Festival Krka živi na Loki 2018

4.6.2018 | 08:00

Zlasti mlajši sprehajalci so se radi ustavili pri novomeški ribičih ob reki Krki.

Novo mesto - V projektu Krka živi v Štukljevem letu 2018 se je ribiška družina Novo mesto sončno soboto, zopet predstavila na zanimiv način.

Pod taktirko neutrudljivega vodje projekta »Krka živi» Matjaža Kuzme so postavili stojnico, na kateri so zainteresirani javnosti pokazali različne ribiške brošure, knjige in slike domorodnih in nedomorodnih vrst rib ter delili zloženke predvsem mladim potencialnim ribičem, hkrati pa delili vodo, sokove ter domače dobrote.

Kot sporoča Drago Piškur, je novost letošnjega festivala v tem, da so omogočili ribolov prav vsakemu mimoidočemu sprehajalcu, ki je imel pogum prijeti za ribiško palico. Seveda so največ poguma imeli mladi sprehajalci in s pomočjo izkušenih ribičev so ujeli ribo.

Ribiča Ribiške družine Novo mesto sta v štirih urah ujela nešteto zelenik, okrog deset platnic, ki so tehtale od pol do dveh kilogramov, ter dva krapa, ki sta bila težka vsak po dva kilograma. Mimoidoči so z zanimanjem opazovali tehnike ribolova z običajnimi ribiškimi palicami ter s profesionalno ribiško štek palico dolžine 13 metrov, ki stane kar okrog štiri tisoč evrov! Mimoidoče je zanimalo, kaj bomo z ujetimi ribami naredili. Prav vsako smo nepoškodovano spustili v globino naše zelene lepotice.

L. M., foto: Zoran Leko

