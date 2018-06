Ovce in koze: žive, za mleko ali kot pečenka

4.6.2018 | 09:15

Prikazali so tudi peko jagenjčka na star način - na prostem. (Foto: B. D. G.)

Semič - Društvo rejcev drobnice Bele krajine je včeraj dopoldne izpeljalo že 24. razstavo ovc in koz, ki je med 9. in 13. uro privabila lepo število obiskovalcev. Pri Gasilskem domu v Semiču so rejci na ogled postavili izbor iz svojih čred koz in ovac ter upali na kar najboljšo oceno za najlepše razstavljene živali.

Kot je v navadi, so organizatorji s pomočjo strokovne komisije ocenjevali, kako nekateri znani ponudniki pripravijo jagenjčka na ražnju in kateri je pri tem najboljši. Poleg tega so ocenjevali še ovčje in kozje trofeje, ki jih lahko vidite tudi na eni od fotografij.

Kateri najlepši v deželi je tej?

Na številnih stojnicah so se predstavljale belokranjske in nekatere druge kmetije, ki so ponujale svoje pridelke in izdelke, med njimi tudi ovčje sire in jedi iz ovčjih sirov, skute in sirotke. Svojo ponudbo so na ogled postavile tudi belokranjske ekološke kmetije.

Kot se za praznik ovc in koz spodobi, je bil osrednji del prireditve ocenjevanje jagnječe pečenke, ki so jo potem tudi prodajali, tako kot ovčji golaž in čevapčiče. Za radovedneže so pekli tudi jagenjčka na star način na prostem, pripravili ovčarsko igro 4 x 4 ter predstavili tudi pastirske pse rejcev iz štirih držav – na razstavi so se na ogled postavili šarplaninci-hrvaški ovčarji in tornjaki.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija