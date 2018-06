Gorela avto in traktor

4.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.45 uri je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar lokalizirali in pogasili. Vozilo je uničeno.

Ob 15.31 pa je v naselju Ambrus v občini Ivančna Gorica zagorel traktor. Še pred prihodom gasilcev PGD Ambrus je ogenj pogasil lastnik. Gasilci so s termovizijsko kamero pregledali vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes:

- na območju TP Srednik med 8.30 in 11.00 uro,

- na območju TP Ornuška vas med 12.00 in 14.30 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOKA na izvodu Preloka.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948, TP KRUPA, TP SOVINJEK 2003.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu ROJE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA na izvodu PROTI TIHABOJ - V HRIB.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brezovo Bukovje, Križe Boršt in Zavratec kamnolom med 7.30 in 14. uro, na območju TP Studenec, Studenec vas, Studenec Matko, Zavratec ribniki, Impolje, Dedna gora in Orle med 12. in 14.30 uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Sigmat med 8. in 10.30 uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Srednik med 8.30 in 11. uro.

M. K.