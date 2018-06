Kljub obilici dela več prireditev ob tednu gozdov

Najbolj skrben lastnik gozdov na OE ZGS Kočevje za leto 2018 je Peter Malovič (prvi z desne).

S tiskovne konference, na kateri so predstavili prireditve v okviru letošnjega tedna gozdov. (Foto M. L.-S.)

Kočevje - Včeraj se je zaključil teden gozdov, ki ga organizirajo slovenski gozdarji že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja vsako leto ob koncu meseca maja. V okviru te že tradicionalne vseslovenske prireditve, s katero gozdarji širši družbi predstavijo pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo, so gozdarji po vsej državi pripravili preko 80 prireditev – med njimi so več prireditev pripravili tudi kočevski gozdarji.

Na Kočevskem je glavnina prireditev potekala v tednu gozdov, med 28. majem in 3. junijem. Tako je OE ZGS Kočevje že 28. maja pripravila tiskovno konferenco, na kateri so predstavili temo letošnjega tedna gozdov Gozd je kultura in prireditve, ki jih organizirajo, razglasili pa so tudi najbolj skrbnega lastnika gozda na OE Kočevje za leto 2018.

Na predlog KE Ribnica je bil letos za naj lastnika gozda izbran 33-letni Peter Malovič iz Dolenjih Lazov. Malovič ima v lasti 6 ha gozda, za katerega skrbi z veliko ljubezni, že od leta 2014 pa kot samostojni podjetnik opravlja gozdarska dela – posek, spravilo in prevoz lesa - tudi za druge. »Med ljudmi je zelo spoštovan in cenjen,« je povedal Jože Oberstar, vodja KE Ribnica na predlog katere je bil Malovič razglašen za letošnjega najbolj skrbnega lastnika gozda na širšem Kočevsko-ribniškem območju.

Kot je povedala vodja OE ZGS Kočevje Katja Konečnik, je sedaj ko poteka sanacija posledic decembrskega vetroloma, zelo pomembno, da imajo na lokalnem nivoju človeka, kot je Malovič. Odlikujejo ga namreč iskrenost, poštenost in delavnost, pa tudi strokovnost, saj si je, ko se je odločil, da bo samostojni podjetnik za gozdarska dela, za to pridobil vse potrebne kvalifikacije, redno pa se udeležuje tudi vseh izobraževanj, ki jih organizira ZGS.

Zaradi vetroloma pa imajo tudi gozdarji, kot je povedala Konečnikova, ogromno dela. Samo do sredine maja letos so izdali že preko 3000 C odločb, medtem ko so jih lani celo leto okoli 2000.

Kljub obilici dela v letošnjem letu, pa so, kot je povedala, kočevski gozdarji uspeli pripraviti tudi nekaj prireditev v počastitev tedna gozdov. Gre predvsem za že tradicionalne prireditve. Tako so v sodelovanju z ZGS OE Novo mesto, SiDG, planinci, skavti in občinama Kočevje in Dolenjske Toplice v četrtek organizirali že tradicionalno srečanje na Rogu, skupaj z Gozdarskih društvom Medved pa v soboto izpeljali kolesarsko ekskurzijo po gozdovih Kočevske, včeraj pa še vodenje po Borovški naravoslovni poti.

S prireditvami v počastitev tedna gozdov, med katere sodijo tudi različna vodenja ekskurzij in šolskih skupin, so sicer v Kočevju začeli že 15. maja, ko so predpremierno predstavili filma RTV Slovenije Pragozd Krokar in Pragozdovi Kočevske, zaključili pa jih bodo 14. junija, ko bodo predstavili še film projekta Life Lynx o risih.

