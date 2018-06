Polovič najhitrejši med mladinci v Gabrju

4.6.2018 | 10:10

V Gabrju so včeraj pripravili kolesarsko tradicionalno kolesarko dirko.

Gabrje - Včeraj je v Gabrju potekala že tradicionalna kolesarska dirka, ki jo je pripravilo Kolesarsko društvo Papež Podgorje. Na krožni trasi, na relaciji Gabrje-Hrušica-Gabrje, so za državno prvenstvo tekmovali dečki kategorij A, B, C, deklice A, B, C, in mlajše mladinke. Mlajši mladinci pa so se potegovali za Pokal Slovenije.

Med mlajšimi mladinci je zmago slavil Nino Polovič iz KK Adria Mobil, na tretje mesto se je uvrstil njegov klubski kolega Žiga Piskule. Med dečki A je zmagal Natan Gregorič (Rog AS), Aljaž Turk in Črt Kogovšek iz novomeškega kolesarskega kluba pa sta bila 6. oz. 10.

Med dečki B je bil najhitrejši Marcel Skok (KD Sloga 1902 Idrija), drugi pa je bil Anže Ravbar (KK Adria Mobil), v kategoriji dečki C pa je prvo mesto osvojil Sven Aleksander Mernik (Bikerepublic), drugi je bila Jakob Omrzel, četrti pa Matic Pšeničnik (oba KK Adria Mobil).

Med mlajšimi mladinkami je bila prva Tjaša Sušnik (KK Kranj), Neja Kalan (KK Kranj) je bila najhitrejša med deklicami A, Hana Kranjec Žagar (BTC City Ljubljana) med deklicami B, Hana Jeromel (Perutnina Ptuj) pa med deklicami C. V tej starostni kategoriji je Lia Kotnik osvojila šesto mesto, Laura Peterlin pa je bila sedma (obe KK Adria Mobil).

R. N., fotografije: N. R.

Galerija