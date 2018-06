Triindvajseterica in trojka že na jadranski »fronti«

Brigadir Klemen Medja (levo) in polkovnik Bojan Brecelj (za mikrofonom) sta predstavila vajo Jadranski udar 2018. (Foto: M. L.)

Združeni pod zastavo 15. polka (Foto: M. L:)

Predstavili so se tudi gasilci. (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Dan odprtih vrat, ki ga je včeraj organizirala Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, je za ogled letalskega središča Slovenske vojske izkoristila množica obiskovalcev.

Ti so si lahko pobliže ogledali letala in nekatere vrste oborožitve Slovenske vojske ter se seznanili z delovanjem nevojaških ustanov, kot so gasilci in civilna zaščita, med drugim so vodniki psov predstavili usposobljenost psov.

V okviru dneva odprtih vrat so s posebno slovesnostjo uradno začeli mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2018. Zbrane v slovesnem postroju na uradnem odprtju vaje sta nagovorila načelnik štaba poveljstva sil Slovenske vojske brigadir Klemen Medja in vodja vaje in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Bojan Brecelj. Ta je povedal, da na vaji sodeluje okoli 700 udeležencev, od tega približno 350 pripadnikov oboroženih sil iz triindvajsetih držav, poleg teh tri države vajo spremljajo kot opazovalke. Ta vaja je tudi osrednja letošnja vaja Slovenske vojske.

Slovesni začetek vojaške vaje sta z glasbo pospremili trobilska zasedba orkestra Slovenske vojske in glasbena skupina Mjav.

Veliko pozornost udeležencev je prav med slovesnostjo pritegnil nizek prelet ameriških letal F-16.

