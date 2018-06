Pijan povzročil nesrečo; motoristka padla na makadamu

4.6.2018 | 13:30

Foto: arhiv DL

Brežiške policiste so v soboto okoli 9.30 obvestili o prometni nesreči v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 48-letni voznik avtomobila izsilil prednost in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 70-letnik. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo še v avtomobil 57-letnega voznika. V nesreči se je lažje poškodoval 70-letni voznik. Policisti so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Včeraj so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je huje poškodovala pri padcu z motornim kolesom. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 54-letna voznica motornega kolesa na makadamski cesti med Hinjami in Ambrusom izgubila oblast nad motorjem in padla. Okoliščine nesreče še preverjajo.

Gojila konopljo, v stanovanju tudi naboji

Foto: PP Grosuplje

Policisti Policijske postaje Grosuplje so sredi prejšnjega tedna v okolici Grosupljega na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov pri 58-letni osumljenki kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Našli in zasegli so 411 rastlin prepovedane droge - konoplje, pa tudi predmete in pripomočke za vzgojo in pridelavo prepovedane droge ter 116 nabojev različnih kalibrov.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih in pregledu zavarovanih sledi zoper osumljeno podali kazensko ovadbo na tožilstvo v Ljubljani. Policisti zbirajo obvestila tudi v smeri ugotavljanja elementov kaznivega dejanja tatvine (električne energije), saj je bilo pri preiskavi ugotovljeno, da je bila za potrebe gojenja prepovedane droge električna napeljava speljana mimo števca. Zaradi posesti zaseženih nabojev brez ustrezne orožne listine pa bodo policisti uvedli prekrškovni postopek zoper 63-letnega kršitelja.

Zasegli so ji avto

Med kontrolo prometa v Logu na območju Sevnice so policisti sinoči ustavili 26-letno voznico avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,77 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradli vse mogoče, še kanu in vesla

V Gabrju je med prejšnji teden nekdo vlomil v nedograjen objekt in ukradel štiri akumulatorje in dve posodi z gorivom. Škode je za okoli 1.300 evrov.

V noči na soboto je v kraju Čelevec nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo.Vzel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za 1.000 evrov.

V Novem mestu je nekdo vlomil v objekt društva in odtujil kanu ter osem vesel. Društvo je oškodovano za 1.000 evrov.

V Sevnici je v soboto neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 3.000 evrov.

Med petkom in nedeljo je na Uršnih selih nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je televizijski sprejemnik, denar in motorno žago.

O vlomu v vikend so bili v soboto obveščeni tudi policisti PP Ribnica. Ugotovili so, da je neznanci storilec v zadnjih 14 dneh vlomil v notranjost skozi garažo in odtujil več kosov delovnega električnega orodja, s čimer je nastalo za okoli 6.000 evrov škode.

Prijeli 92 tujcev

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili 92 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine. Tujce so prijeli na območju krajev Učakovci, Dolenjci, Vinica, Gorenjci, Črnomelj, Zilje, Drežniki, Vukovci, Miliči, Preloka, Rakovec, Drašiči in Železniki. Državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Sirije, Maroka, Libije, Egipta, Nepala in Irana so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

J. A.