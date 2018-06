Plovba po Savi: urejajo pristanišče

4.6.2018 | 15:10

Sevnica - Hidroelektrarne in zajezitve rek ob njih so v Posavje prinesle številne spremembe in spodbudile pričakovanja občin in prebivalcev, so menili tudi sevniški občinski svetniki, ki so na nedavni seji obravnavali in sprejeli odlok o plovbi na Savi pri hidroelektrarni Arto-Blanca.

Akumulacijske bazene s pripadajočo opremo državni prostorski načrti opredeljujejo kot območja večnamenske rabe vodnega in obvodnega prostora. Občina Sevnica želi območje hidroelektrarn na Spodnji Savi kar najbolje vključiti v turizem, šport in rekreacijo, razvoja teh dejavnosti pa ne more načrtovati brez natančno določenega plovnega reda na akumulacijskih bazenih. Za umetno jezero pri hidroelektrarni Boštanj je občina že uredila plovni režim in tako sta za vozniki rečnih plovil prvi dve sezoni motorne plovbe. »Vzpostavili smo osnovne pogoje za plovbo ter jasno in sprotno obveščanje za zagotovitev varnosti na plovbnem območju,« pravijo na občini.

Podobno kot tam urejajo plovbo na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Arto-Blanca. Sprejeti odlok ureja splošni plovbni režim, opredeljuje dolžnosti občine Sevnica kot skrbnika plovbnega območja ter KŠTM Sevnica kot upravljavca pristanišča in vstopno-izstopnih mest. Dolžnost skrbnika je vzdrževati plovbno območje, kar zajema redne preglede, skrb za varnost plovbe na plovbnem območju ter odstranjevanje morebitnih ovir. Upravljavec mora zagotoviti varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil. Skladno z odlokom bodo tako morali v prihodnje med drugim urediti pristanišče pri sevniški čistilni napravi ter vstopno-izstopna mesta ter vzpostaviti ustrezne opozorilne in informacijske table.

