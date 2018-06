V parlament kot kaže tudi Peter Dirnbek

4.6.2018 | 16:50

Peter Dirnbek se je kot kaže skozi šivankino uho uvrstil v državni zbor. (Foto: Levica)

Brežice - Čeprav je sinoči kazalo, da bo stranko Levica v parlamentu iz 6. volilne enote zastopal Primož Siter, ki je kandidiral v volilnem okraju Trbovlje, se je po 99,98 odst. preštetih glasov v državni zbor uvrstil Peter Dirnbek, ki je kandidiral v Brežicah.

Siter je v svojem okraju dobil 11,67 odst. glasov, Dirnbek pa 11,69.

Posavje bo imelo v parlamentu kot vse kaže štiri poslance, štirih različnih strank. To so Tomaž Lisec (SDS, Sevnica), Igor Zorčič (SMC, Brežice) Peter Dirnbek (Levica, Brežice) in Dušan Šiško (SNS, Krško)

