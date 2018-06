Otrok se je zaklenil v prostore zdravstvenega doma; požar na Mirni

4.6.2018 | 18:20

Foto: arhiv DL

Z regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so danes ob dopoldan v naselju Kamenško, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Odklenili vrata in ga rešili

Ob 16.14 pa se je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki, v prostorih Zdravstvenega doma, zaklenil otrok. Gasilci PGD Metlika so strokovno odklenili vrata in ga rešili.

Dodano ob 18:25

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so ob 18.04 zaradi požara na objektu v kraju Mirna, občina Mirna, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Mirna.

Kje jutri ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 5.00 do 8.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bojutri od 9.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško, področje nadzorništva Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje GOMILA izvod BREZOVICA DESNO jutri med 9:30 in 10:15.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.