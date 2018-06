Sosedi gasili požar v hiši

5.6.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.02 je gorelo v večji stanovanjski hiši v ulici Podlog na Mirni. Do prihoda gasilcev so požar začeli gasiti bližnji sosedi. Gasilci PGD Mirna so požar v pritličju večje stanovanjske hiše dokončno pogasili. Ogenj je uničil opremo v dnevnem prostoru, z dimom in sajami so onesnaženi tudi vsi ostali prostori dvonadstropne stanovanjske hiše. Gasilci so sodelovali pri sanaciji posledic požara, iznesli ožgane predmete iz hiše in prezračili prostore. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Avto na streho

Ob 17.58 se je na cesti Ratež-Otočec, pri Strugi, občina Novo mesto, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, očistili iztekle motorne tekočine in vozilo postavili na kolesa. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V gozdu si je poškodoval gleženj

Ob 9.10 je v gozdu med naseljema Cesta in Vodice, občina Dobrepolje, občanu pri spravilu lesa hlod poškodoval gleženj. Gasilci PGD Videm so poškodovancu imobilizirali poškodovan gleženj, z nosili prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Ljubljana in prepeljali v UKC Ljubljana.

Našel topovsko granato

Ob 20.17 je pri naselju Obrh, občina Dolenjske Toplice, občan pri delu na njivi našel topovsko granato, kalibra 100 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja primerno uskladiščila.

Gorelo drevo

Ob 20.46 je na Poganški ulici v Novem mestu gorelo drevo na zasutem odlagališču odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so drevo pogasili in zasuli z zemljo in peskom. Za dokončno sanacijo na pogorišču bodo poskrbele pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 5:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP GOMILA izvod BREZOVICA DESNO med 9:30 in 10:15.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Studenec korita in Novo Studenec danes med 7:30 in 14:30 uro, na območjuTP Slapšak, Stolovnik in Stolovnik-Armeško med 8:30 in 10:00 uro, na območju TP VOLČJE izvod SMER ARTIČE med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Cirnik, Koritno, Ponikve, Apnence, Brezje Ponikva in Žakovc med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Roto kolonija Videm med 6:15 in 7:00 uro ter med 18:00 in 18:30 uro.

