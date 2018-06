Razmišljali in pisali o domovini

5.6.2018 | 09:00

Na sinočnji prireditvi: Jožica Jožef Beg, Gregor Macedoni, Alojz Kovšca, Janez Gabrijelčič in Borut Novak.

Novo mesto - Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je 140-letnico rojstva velikega pesnika, dramatika, esejista in prevajalca Otona Župančiča obeležilo z literarnim natečajem domoljubne in domovinske poezije in kratke proze. Zaključno prireditev so včeraj zvečer pripravili v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, kjer so odkrili nov list novomeške Rastoče knjige.

Dr. Jožica Jožef Beg

Kot je povedala predsednica društva dr. Jožica Jožef Beg, je bil odziv na že tretji natečaj društva, ki je tokrat potekal pod naslovom Hodil po zemlji sem naši, zelo dober. Na pisanje o domoljubni tematiki se je odzvalo 74 avtorjev iz vse Slovenije, 122 prispevkov pa sta morali ocenjevati kar dve strokovni komisiji: ena za osnovnošolce in srednješolce in druga za odrasle pisce.

Med najboljšimi je bil tudi Maks Starc.

Letošnji nagrajenci so: Neža Ilovar in Nina Pečnik z Osnovne šole Center Novo mesto, Eva Puhek in Neža Cerinšek z Gimnazije Novo mesto; v skupini odraslih: Irena P. Beguš (Ljubljana), Ana Manfreda (Nova Gorica), Darinka Kozinc (Solkan), Maks Starc (Novo mesto), Dragana Marošević (Ljubljana) in Lidija Basarac (Dragatuš).

Na zaključni prireditvi so nagrajencem podelili priznanja in nagrade, občinstvu so predstavili delček svojega literarnega ustvarjanja. Sicer pa so vsi prispevki udeležencev natečaja tudi letos objavljeni v zborniku pokrajinskega slavističnega društva, v katerem je predstavljena dejavnost društva v minulem letu, ter prispevek o Župančiču, ki so mu posvetili letošnji natečaj.

Nov list Rastoče knjige

Odkritje novega lista Rastoče knjige v parku knjižnice

Na prireditvi so obeležili tudi petletnico Rastoče knjige pri knjižnici, katere idejni oče je prof. Janez Gabrijelčič. Zato so v parku Rastoče knjige slovesno odkrili nov list - novomeški župan Gregor Macedoni, direktor Knjižnice Mirana Jarca Borut Novak in predsednik Državnega sveta (DS) RS Alojz Kovšca.

Slednji je v nagovoru poudaril, da Novo mesto tako tudi na simbolni ravni izpričuje, da je mesto, zavezano knjigi in kulturi. »Ko smo v DS pred 18 leti podprli projekt Rastoče knjige, si nismo predstavljali, da se bo ta ideja tako razrasla. V DS podpiramo take pobude iz civilne družbe, ki spodbujajo vrednote znanja, kulture in ustvarjanja na vseh področjih, saj nam pomagajo, da rastemo kot narod. Globalizacija je namreč nevarni talilni lonec nacionalnih kultur,« je dejal v nagovoru.

Marko Pršina kot Oton Župančič

Za zanimivost dogodka, ki ga je popestrila novomeška glasbena skupina Ješča vešča, je poskrbel Marko Pršina, ki je kot Oton Župančič prebral do zdaj neznano pismo svoji sorodnici Mariji Zupančič (poročeni Henigman) iz Dolenjskih Toplic, ki se je tudi udeležila prireditve. Pesnik je bil njen mali stric, na kar je seveda zelo ponosna.

Prireditev je prijetno povezovala Carmen L. Oven. Predsednica društva Begova se je zahvalila vsem, ki so podprli literarni natečaj in ki pomagajo tudi njihovemu društvu.

Besedilo in foto: L. Markelj

