Na obisku gospodarska delegacija ruske avtomobilske prestolnice Togliatti

5.6.2018 | 08:00

Slika je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto od danes do sobote gosti delegacijo ruskega mesta Togliatti pod vodstvom župana Sergeja Antaševa, v njej pa bo tudi podpredsednik največjega ruskega avtomobilskega podjetja AvtoVAZ Eduard Vaino, ki je tudi predsednik Rusko-slovenskega poslovnega sveta. Namen povezovanja z mestom ob Volgi, s katerim Novo mesto prijateljske odnose razvija od leta 2011, je predvsem vzpostavljanje priložnosti za gospodarsko sodelovanje, saj Togliatti zaradi tovarne AvtoVAZ, v katerem enega ključnih položajev zaseda nekdanji prvi mož novomeškega Revoza Aleš Bratož, velja za središče ruske avtomobilske industrije, obenem pa učinkovito razvija poslovno okolje za tuje investicije, so sporočili iz novomeške občine.

Ruska delegacija si bo v okviru obiska ogledala podjetja Krka, Adria Mobil in Arex ter Podjetniški inkubator Podbreznik in Center raziskav, razvoja in inovacij, na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine pa se sestala s predstavniki lokalnega gospodarstva. Ruski partnerji so pokazali veliko zanimanja tudi za dolenjsko turistično ponudbo, ki jim jo bodo predstavili dolenjski turistični delavci.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se povezave vzpostavile tudi na področju izobraževanja, tako bosta Osnovna šola Center in šola Sergeja Pavloviča Koroljova iz Togliattija, ki sodelujeta že dobrega pol leta, podpisali sporazum o sodelovanju, ruski gostje pa si bodo ogledali tudi Center biotehnike in turizma.

Novomeški župan mag. Gregor Macedni bo rusko delegacijo na rotovžu sprejel jutri, šoli pa bosta sporazum podpisali v četrtek.

