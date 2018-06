V Krškem dve zmagi za Šentjernejčane

5.6.2018 | 10:10

Carlina Beco FR in ekipa

Šentjernej, Krško - Kasaška karavana se je 3. junija ustavila v Krškem, na hipodromu Brege. Tamkajšnji klub KK Posavje Krško je gostil svoje edine dirke v sezoni in odlično opravil delo organizatorja kljub manjšemu številu članov. Poleg osmih točk sporeda je bila na vrsti še dirka ponijev in dirka kmečkih dvovpreg. Osrednji točki sporeda sta bili Spominska dirka Jožeta Habinca in prva rejska dirka v sezoni Šampionat Slovenije 2018.

Kot sporočata Lana Zrinjanin in Rok Hočevar, so tudi tokrat Šentjernejčani posegli po najvišjih mestih.

Šampionat Slovenije 2018

Helmut AT. Silvo in Tilen Bučar

Šampionat je rejska dirka, v kateri nastopijo le od tri do 14-letni slovenski kasači, ki se pomerijo v dveh tekih na razdalji 1600 metrov. Prvi tek je po fotofinišu dobil lanskoletni zmagovalec Tars Stars z Jankom Sagajem s kilometrskim časom 1.14,9. Drugo mesto je z enakim časom osvojil Narcis Peški z Markom Gorencem in tretje mesto Rožle z Brankom Seršenom.

V drugem teku so se karte premešale. Narcis Peški in Marko Gorenc sta kljub rezerviranem štartu v ciljni ravnini prehitela Tars Starsa in Janka Sagaja ter tako osvojila krono Šampiona Slovenije 2018. Ciljno črto sta prečkala s kilometrskim časom 1.15,2 pred drugim Tars Stars-om 1.15,6 in tretjim Rožle-tom 1.16,1.

V 1. točki sporeda je svoj napredek pokazala Vanilia RG (HU), ki je tokrat z voznico Vesno Šuštaršič osvojila tretje mesto s kilometrskim časom 1.20,6 na razdalji 1600 metrov.

V 2. točki sporeda sta nastopili Giselle in Lana Zrinjanin, ki sta osvojili končno peto mesto s kilometrskim časom 1.19,4 na razdalji 1600 metrov. Z doseženim časom pa je Giselle izboljšala tudi osebni rekord na kratke proge.

V 4. točki sporeda je po pregledu fotofiniša zmago osvojil Helmut (AT) in Silvo Bučar s kilometrskim časom 1.17,8 na razdalji 1.600 metrov. Tretje mesto sta si priborila Los Angeles (hlev Judež) in Alen Luzar s časom 1.18,6. Z enakim časom pa je četrto mesto pripadlo Gulianne in Tomažu Novaku.

V 5. točki sporeda je Gingersnap, ki je prav tako varovanec Lane Zrinjanin, osvojil peto mesto s kilometrskim časom 1.19,0 na razdalji 2.100 metrov.

V 8. točki sporeda, ki je bila rezervirana za francoske kobile, je zmaga odšla v Šentjernej. Za presenečenje je poskrbela Carlina Beco (FR) (lastnik Jože Judež, trener Tjaša Jazbec), za katero je tokrat sedel Šentjernejčan Alen Luzar. V finišu dirke sta ugnala večkratno zmagovalko Breve des Baux (FR) in slavila z odličnim kilometrskim časom 1.16,9 na razdalji 1.600 metrov. Četrtega mesta pa sta se veselila Vanille du Heloy (FR) in Vojo Maletić s časom 1.20,8.

L. M., foto: Anja Medle, Rok Hočevar