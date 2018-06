FOTO: Od danes tudi Kandijski most zaprt za motorni promet

5.6.2018 | 12:05

Danes so za motorni promet zaprli tudi Kandijski most, tako da izvoz iz mesta ni več mogoč. (Foto: M. M.)

Nov prometni režim v središču mesta (Vir: MO Novo mesto)

Novo mesto - Kot so napovedali, so delavci po današnji jutranji konici za motorni promet zaprli križišče Pugljeve in Sokolske ulice ter Glavnega trga na začetku Kandijskega mosta. Po napovedih naj bi takšna zapora trajala približno mesec dni, v tem času pa most ostaja prehoden za pešce.

V spodnjem delu Glavnega trga te dni betonirajo in tlakujejo ob pločnikih na obeh straneh, tako da zaradi del občasno kakšen odsek povsem zaprejo, a je dostop večinoma mogoč po sredini gradbišča.

Vmesni prehod z ene na drugo stran trga so naredili nad kavarno, ki je s tem mesecem zaradi prenove objekta zaprla vrata in priljubljeno teraso.

V zgornjem delu trga nadaljujejo z gradnjo podzemnega kolektorja. Po zadnjih napovedih z rotovža, naj bi to fazo mestne prenove, ki zajema območje od Kandijskega mosta do Foto Asje in Pugljevo ulico, zaključili sredi novembra letos.

Tekst in foto: M. M.

