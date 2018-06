Metliški Kolpi prestižna nagrada

5.6.2018 | 13:05

Kolpa je za kolekcijo Boul prejeli zlato nagrado The European Product Design Award. (Foto: Kolpa, d.d.)

Metlika - Metliška Kolpa, ki je prepoznavna ne le na slovenskem trgu, temveč tudi že v 44 državah, je v sodelovanju z nemških oblikovalcem Daniele Luciano Ferrazzano prejela zlato in srebrno nagrado The European Product Design Award za Boul in Milo kolekcijo Kolpa san Premium, so sporočili iz podjetja.

»Z zlatom nagrajena kolekcija Boul zaradi njenih geometričnih in ravnih linij prevladuje v puristični stil in je skupaj z inovativnim in tehničnim rešitvam prilagojena potrebam uporabnika. Milo, ki je nagrajen s srebrno nagrado, navdušuje s klasičnimi, a še vedno elegantnimi mehkimi zavoji, ki so prilagojeni bivalnemu okolju in prav tako je kolekcija prilagodljiva individualnim željam, saj je ponujena v različnih barvah,« so orisali v Kolpi in med drugim še dodali, da so inovativnost, drznost, sodobnost in vrhunska kakovost njihovi aduti, ki gradijo mednarodni ugled podjetja.

M. Ž.

Galerija